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亞特蘭大僑界聯合春宴華人活動中心領銜 逾50社團商家和樂融融賀蛇年

亞特蘭大訊
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僑務委員張崧軒(左起)、僑務諮詢委員呂志全、新到任經經文處經濟組長唐永興、華人活動中心副董事長陳開堯，向大家拜年。
僑務委員張崧軒(左起)、僑務諮詢委員呂志全、新到任經經文處經濟組長唐永興、華人活動中心副董事長陳開堯，向大家拜年。

2025年亞特蘭大僑界聯合春宴，日前在亞特蘭大華人活動中心領銜下，與18個社團合作一起主辦，並邀請超過50個社團、僑務榮譽職人員、和商家等團體和260人，在Duluth市富麗華酒樓(Canton House Restaurant & Event Hall)恭賀蛇年來臨，展現僑社和樂融融大團結的景象。

這場傳統僑界聯合春宴是繼去年之後，華人活動中心第二度與其他僑團共同舉辦，當天有超過260多名各僑社成員及當地政商代表到場同慶新春，規模超出前一年度。今年一月到任的亞特蘭大華僑文教中心主任閻樹榮和經濟文化辦事處經濟組組長唐永興，更趁此機會拜年認識僑社主要負責人。

當天晚宴由僑務委員范琪君和與喬治亞州台灣青商會James秦主持，節目在台灣學校的「鼓聲天慶新年」和專業舞獅團的「祥獅獻福迎新春」中，熱鬧揭開序幕。華人活動中心董事長羅毓君向所有的社團、贊助商及工作團隊表達衷心感謝，祝賀新年快樂，蛇年行大運。由於她同時也是亞特蘭大中美綜藝協會的台柱，在精彩的歌舞和樂器演出中，她為大家高歌「恭喜恭喜」和閩南語歌曲「酒矸倘賣無」。

這次僑社春宴由華人活動中心牽頭，主辦方有喬州亞裔商會、重陽會、亞特蘭大中文學校、亞特蘭大台灣商會、台灣人高爾夫球協會、美東南中華學人協會、中美綜藝、華人獅子會、華人醫師協會、世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會、香港協會、廣東同鄉會、北美台灣人醫師協會、美華協會、榮光聯誼會、台美菁英協會、台灣高爾夫球協會、台灣青商會。參與春宴的社團，還有客家同鄉會、玉山科技協會、甘斯維爾台商會、空軍大鵬聯誼會、眷村聯誼會、亞特蘭大台灣婦女會等。

贊助單位則有駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處，亞特蘭大僑教中心，華美銀行，第一IC銀行，Farmer’s Basket，僑務諮詢委員呂志全，SunLife Medical JJ Liew，Clayton County Tourism and Film，吳志宏律師樓，True Natural瓦斯公司，美國家庭保險公司Hong Lu Agency，HotSauce Technologies、僑務委員范琪君、張崧軒、陸復泰，陳百陽醫師，僑務諮詢委員黃美美、王祥瑞，僑務促進委員徐凱、朱佳欣和蕭柏恩等。

榮光會代表一向支持傳統僑社活動。
榮光會代表一向支持傳統僑社活動。
華洋老少人人都愛的祥獅獻瑞。
華洋老少人人都愛的祥獅獻瑞。
喬治亞州台灣學校鼓隊鼓聲震天慶新年。
喬治亞州台灣學校鼓隊鼓聲震天慶新年。
亞特蘭大台商會歡欣合影。
亞特蘭大台商會歡欣合影。
羅毓君(前右8著禮服)帶領僑社和商家舉杯祝賀蛇年行大運。
羅毓君(前右8著禮服)帶領僑社和商家舉杯祝賀蛇年行大運。
第一IC銀行是僑社春宴的Champion贊助者，左二為資深副總裁申東源。
第一IC銀行是僑社春宴的Champion贊助者，左二為資深副總裁申東源。
世華婦女會一字排開，展現美麗專業笑靨。
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