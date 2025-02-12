NIH經費削減 喬州生醫領域發展面臨挑戰

川普政府大幅削減NIH資金，專家表示，將威脅到喬治亞州生物醫學領域的研究及就業機會。其中，愛默蕾大學(Emory)是該州獲得最多NIH資金補助的機構。(Emory臉書)

川普 政府近日開始大幅削減聯邦生物醫學研究資金，專家表示，拯救生命的研究將遭受威脅，並使喬治亞州 相關工作面臨風險。

美國國立衛生研究院(National Institutes of Health, NIH)是此舉受到最大影響機構，截至去年9月的12個月內，喬州 大學、醫院和企業共獲得了超過7.8億元的NIH經費支持。

據聯合醫學研究組織(United for Medical Research)稱，NIH的撥款也是培養年輕科學家的關鍵，並為喬州創造了約1萬1800個工作機會。

川普政府宣布的削減目標是管理費用，並表示實驗室空間、設備和某些人員等管理費用通常過高，現在將把「直接」研究成本的限制在15%。

獲NIH資金的對象遍布喬州，其中又以愛默蕾大學(Emory)居冠。該校發表聲明稱，學校受影響嚴重，可能會導致該校許多工作方面發生變化，學校正在採取行動應對事態發展。

聲明指出，管理費用對研究事業至關重要。「我們所追求的每一項突破—從疾病治療到新藥發現，都是因這筆(管理費用)資金才得以實現。」

愛默蕾大學上個財政年度從NIH獲得的資助總額為4.88億元。學校預計此變更將導致每年資金減少1.4億元。

喬州其他的受資助者，依金額多寡是UGA(7600萬元)、奧古斯塔大學(Augusta University，7300萬元)和喬治亞理工(4600萬元)。

過去十年來，NIH向該州提供的資助總額超過120億元。

據產業組織Georgia Bio稱，喬州生科領域2023年雇用了超過4萬人，平均薪資超過10萬2000元，比該州私營部門的平均薪資高出近50％。

愛默蕾大學教職員領袖、愛滋病毒研究員和NIH資助獲得者德里奧博士(Dr. Carlos del Rio)說，新型抗癌藥物、抗生素、抗病毒藥物以及能夠更好地治癒和預防疾病的新科學開發都將放緩，減少金額只會導致項目減少，「美國將不再是生物醫學研究的領導者，那誰會成為領導者？可能是中國吧。我確信中國看到這個消息會說：非常感謝。」

美國教育委員會(American Council on Education)稱此舉是短視、幼稚和危險的「自找的傷害」(self-inflicted wound)。

美國醫學院協會(Association of American Medical Colleges)表示，「每個美國人都會受到傷害」。