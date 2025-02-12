我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲現身杭州：AI會改變一切 但不代表AI能決定一切

時薪6元還被雇主打傷？南加華婦工傷訴訟3年惹議

NIH經費削減 喬州生醫領域發展面臨挑戰

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府大幅削減NIH資金，專家表示，將威脅到喬治亞州生物醫學領域的研究及就業機會。其中，愛默蕾大學(Emory)是該州獲得最多NIH資金補助的機構。(Emory臉書)
川普政府大幅削減NIH資金，專家表示，將威脅到喬治亞州生物醫學領域的研究及就業機會。其中，愛默蕾大學(Emory)是該州獲得最多NIH資金補助的機構。(Emory臉書)

川普政府近日開始大幅削減聯邦生物醫學研究資金，專家表示，拯救生命的研究將遭受威脅，並使喬治亞州相關工作面臨風險。

美國國立衛生研究院(National Institutes of Health, NIH)是此舉受到最大影響機構，截至去年9月的12個月內，喬州大學、醫院和企業共獲得了超過7.8億元的NIH經費支持。

據聯合醫學研究組織(United for Medical Research)稱，NIH的撥款也是培養年輕科學家的關鍵，並為喬州創造了約1萬1800個工作機會。

川普政府宣布的削減目標是管理費用，並表示實驗室空間、設備和某些人員等管理費用通常過高，現在將把「直接」研究成本的限制在15%。

獲NIH資金的對象遍布喬州，其中又以愛默蕾大學(Emory)居冠。該校發表聲明稱，學校受影響嚴重，可能會導致該校許多工作方面發生變化，學校正在採取行動應對事態發展。

聲明指出，管理費用對研究事業至關重要。「我們所追求的每一項突破—從疾病治療到新藥發現，都是因這筆(管理費用)資金才得以實現。」

愛默蕾大學上個財政年度從NIH獲得的資助總額為4.88億元。學校預計此變更將導致每年資金減少1.4億元。

喬州其他的受資助者，依金額多寡是UGA(7600萬元)、奧古斯塔大學(Augusta University，7300萬元)和喬治亞理工(4600萬元)。

過去十年來，NIH向該州提供的資助總額超過120億元。

據產業組織Georgia Bio稱，喬州生科領域2023年雇用了超過4萬人，平均薪資超過10萬2000元，比該州私營部門的平均薪資高出近50％。

愛默蕾大學教職員領袖、愛滋病毒研究員和NIH資助獲得者德里奧博士(Dr. Carlos del Rio)說，新型抗癌藥物、抗生素、抗病毒藥物以及能夠更好地治癒和預防疾病的新科學開發都將放緩，減少金額只會導致項目減少，「美國將不再是生物醫學研究的領導者，那誰會成為領導者？可能是中國吧。我確信中國看到這個消息會說：非常感謝。」

美國教育委員會(American Council on Education)稱此舉是短視、幼稚和危險的「自找的傷害」(self-inflicted wound)。

美國醫學院協會(Association of American Medical Colleges)表示，「每個美國人都會受到傷害」。

喬州 川普 喬治亞州

上一則

二戰負傷80年 賓州101歲老兵獲紫心勳章

下一則

伊州貪腐前州長布萊格亞維奇 獲川普赦免定罪

延伸閱讀

馬桶沖水蓋不蓋「病菌一樣多」 教授：做3事避免感染

馬桶沖水蓋不蓋「病菌一樣多」 教授：做3事避免感染
聯邦削減研究經費 加大：攻擊科學與健康

聯邦削減研究經費 加大：攻擊科學與健康
康曲柯士達縣辦情人節婚禮 經典車博物館加持

康曲柯士達縣辦情人節婚禮 經典車博物館加持
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

熱門新聞

芝加哥入冬低溫，密西根湖畔不時可見大面積結冰。(讀者提供)

冰風暴來襲 中西部覆冰厚度將達1/10吋 出行危險

2025-02-05 10:13
莫李納(Edwin Molina)的吉拿棒店前的街道，自從川普執政後，大多時候都空空蕩蕩。(特派員黃惠玲／攝影)

噩夢重演 ICE恐慌症嚇跑顧客 商家：不知能撐多久

2025-02-06 11:21
梁利堂和律師在波士頓聯邦法院外。（路透）

遭控任中共代理人 波士頓僑領梁利堂「無罪」當庭釋放

2025-02-11 11:16
西雅圖國際機場5日發生兩架客機輕微擦撞意外。(取自Ｘ)

日航、達美航空客機擦撞 西雅圖機場部分航班延誤

2025-02-05 19:24
領導川普2.0政府效率部(DOGE)的馬斯克關閉援外機構USAID，引起輿論譁然。（路透）

政府鐵飯碗或不保 聯邦雇員憂心忡忡

2025-02-04 11:11
雞蛋是在烘焙過程中很關鍵的食材。(pexels)

雞蛋價格節節漲 營養專家：不妨使用這些替代品

2025-02-10 12:22

超人氣

更多 >
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植

副總統范斯的12歲中國遠親 因未打疫苗被拒心臟移植
川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命
頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚

頭等艙老太太跟他換機位「堅持付錢」 溫馨結局獲網友大讚