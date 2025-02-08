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DEI計畫 達美航空續支持 喬治亞理工終止

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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達美航空表示，將繼續執行多元化、公平和包容性計畫(DEI)。(達美航空臉書)
達美航空表示，將繼續執行多元化、公平和包容性計畫(DEI)。(達美航空臉書)

近日川普持續對多元化、公平和包容性計畫(DEI)發動攻勢，亞特蘭大最大的雇主「達美航空」(Delta Air Lines)表示，將不會放棄此承諾；然喬治亞理工學院(Georgia Tech)則稱，將終止DEI計畫並關閉網站。

川普上月發布行政令稱，「非法的DEI和DEIA政策違反了長期以來聯邦民權法的文字和精神，而且還破壞了國家的團結。」該命令旨在阻止大公司和大型非營利組織繼續實施DEI計畫。

對此，達美航空首席外部事務長(Chief External Affairs Officer)卡特(Peter Carter)日前在第四季財報電話會議上表示，「公司將堅定履行承諾，因為這對業務至關重要。永續意味著要提高營運效率，而DEI關乎人才，也一直是我們的關注重點。」

雖然包括達美航空和好市多等公司表示將保留其DEI計畫，但其他包括目標百貨(Target)、沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜和麥當勞都已宣布計畫終止或撤銷部分DEI計畫。

儘管達美航空擬保留DEI，但目前尚不清楚公司是否會做出任何改變以避免聯邦審查。

另方面，被選為喬州最佳大學的喬治亞理工學院(Georgia Tech)發言人向FOX 5電視台證實，該校將終止DEI計畫並關閉網站。

一名不願透露姓名的該校西裔學生表示，學校此舉令人失望。該決定也引起了全國有色人種協進會喬州分會(Georgia NAACP)的批評，並要求與學校官員會談。

喬治亞理工發言人米克斯(Blair Meeks)透過電子郵件表示，「2023年，喬治亞理工決定開始停止DEI 計畫，包括裁減職位和重新調整資金。作為聯邦政府的重要研究合作夥伴，喬治亞理工將確保遵守所有聯邦和州規則以及喬治亞大學系統董事會(Board of Regents of the University System of Georgia)制定的政策，以繼續加速美國的創新和競爭力。檢查和更新我們的網站是這項工作持續的一部分。」

這項決定體現了在全美對DEI措施進行限制的廣泛趨勢。川普上任後，已下令取消對任何支持DEI計畫的聯邦資金資助。

總部位於亞特蘭大的聯邦疾病管制與預防中心(CDC)，上周被勒令刪除與「性別意識形態」(gender ideology)相關的內容。

達美航空 川普 喬州

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