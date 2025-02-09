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北卡大攜手杜克 打造全新兒童醫院 盼2030運作

記者王明心／北卡報導
北卡大學和杜克大學將聯合創辦兒童醫院。(北卡大學官網)
北卡大學和杜克大學將聯合創辦兒童醫院。(北卡大學官網)

北卡大學健康系統和杜克大學健康系統日前向北卡提交計畫，擬合作打造該州第一家專門照顧兒童的獨立醫院，根據方案，如一切作業順利，新的兒童醫院可望在2030年開幕運作。

計畫中的北卡兒童醫院，為私營的免稅 501(c)(3)組織。該醫院擬設立一個綜合兒童健康園區，包括一座擁有 500張床位的兒童醫院、一所兒童門診護理中心，和一所兒童行為健康中心。

在北卡建立一所獨立的兒童醫院是這兩家頂尖醫療機構過去十年來的目標。北卡州政府去年初向北卡兒童醫院投注了3.2億元的初始資金，進一步推動兩家機構的合作，將

提供更多高度專業化的兒科護理。

綜合兒童健康園區將位於三角區，但目前尚未有確定地點。兩所大學的醫學院、研究和教育機構，將合作擴大其現有的兒童臨床計畫和研究組合。新的醫院將為頂尖兒科專家、研究人員、住院醫師和研究員創造絕佳的合作之處。

新醫院擬從 2027年動工，預計耗時六年興建完成。該園區除了推出醫療據點外，還有遊樂區、復健設施、酒店、零售、餐飲等混合用途基礎設施。

完工後，北卡大學健康中心和杜克大學健康系統將把所有兒科相關的臨床服務、計畫和運作都轉移到北卡兒童醫院。

該醫院預計在2030年初開業。其他核心服務如兒童行為健康醫院、門診手術中心或醫療辦公大樓可能會提前幾年開放。

北卡

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