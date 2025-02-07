北卡佛光山 系列活動迎蛇年

印尼華僑李真珠(左起)帶著兒子Yash Mehta和丈夫Sumil Mehta參加，期望能在海外延續文化傳統。(記者王明心/攝影)

北卡 佛光山日前舉行「佛光年宵」系列迎春活動，從除夕的辭歲禮佛和燒年香開始，到點平安燈、年宵、禮千佛法會、佛教藝術展開幕，豐富多樣，此外，還有到9日截止的「三好兒童創意彩繪燈籠比賽」票選活動。

其中如廟會般的大型春節活動，吸引眾多信眾參與。活動中監寺妙舟法師歡迎大家到北卡佛光山一起過年，她鼓勵大家祈福之餘，發心立願，為自己訂定目標，精進向前，未來一年光明、自在、安樂。

該場大型活動中，在大殿有文化表演節目，由洛麗漢語學校、福爾摩沙海外青年文化志工洛麗分會、卡羅來納中文幼兒園等帶來舞獅、國樂、舞蹈、京劇、擊法鼓。擔任主持人的國際佛光會北卡協會督導陳衛中在節目中不時穿插有獎中英謎語，幫助參加者更加瞭解當日活動內容。

表演節目結束後，有民眾獻燈祈福、抽法語、寫祈願卡、求平安符；有的參與叩平安鐘、一筆字拓印、書法 、飾品義賣、茶禪等活動。

齋堂的素食義賣攤位大排長龍，大家品嘗車輪餅、鯛魚燒、蘿蔔糕、缽缽串等美食；手藝區也吸引大批小孩剪紙、摺紙、做溜溜蛇。文化走廊除吊掛兒童創意彩繪燈籠供人欣賞和票選外，還有國畫佛教藝術展。

側廊有星雲大師 的一筆字書法展，及二合堂的抄經，都很受歡迎。

杜克學生張昌上在佛教家庭長大，在中國時就知道佛光山，來北卡上學後就來參佛。其他杜克同學都不是佛教徒，也特來感受新年氛圍。

印尼華僑李真珠說，在海外延續文化傳統不容易，有這種能體驗過年氣氛的機會，一定要帶著孩子來參與，印度丈夫也很支持。兒子Yash Mehta除上中文學校，也喜歡去中國和台灣旅行。