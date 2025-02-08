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喬州天主教譴責移民政策妖魔化弱勢群體

亞特蘭大訊
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耶穌聖名華人天主堂是喬州最多華人移民的天主教教堂。圖為新春期間該教會舉辦敬天祭祖典禮，並由神父發送紅包給教友。
耶穌聖名華人天主堂是喬州最多華人移民的天主教教堂。圖為新春期間該教會舉辦敬天祭祖典禮，並由神父發送紅包給教友。

喬治亞州天主教主教團及喬治亞天主教會議(Georgia Catholic Conference)3日發表聯合聲明指出，譴責當前美國移民政策妖魔化所有移民，導致恐懼、騷擾與歧視現象加劇，應關注當前移民與難民的困境，基於人性尊嚴與慈悲精神處理移民問題，而非政治操弄。

主教團在聲明中重申，天主教會堅信每個人皆按照天主的形象所造，因此生命具有神聖性與內在價值。教宗方濟各亦屢次呼籲關懷社會邊緣群體，強調窮人、病患、移民與流離失所者應受到尊重，絕不能被社會排斥。主教們特別在2025年禧年期間呼籲信徒，將希望寄託於基督，並共同努力維護人類尊嚴。

這項聯合聲明是由亞特蘭大總教區和薩凡納(Savannah)教區主教團，共同簽署發表 聲明批評當前圍繞移民問題的負面言論，不僅妖魔化所有移民，也導致恐懼、騷擾與歧視現象加劇。主教們強調，這種無憑無據、不具慈悲心的評論，違背了尊重人性尊嚴的召喚，應予以譴責。

此外，聲明指出，喬治亞州的許多產業，包括農業、建築業及住宅服務業，都高度依賴移民勞工，若移民政策變動過於嚴苛，恐將對這些行業造成不利影響。

主教們表示，在牧靈工作中所接觸的移民大多虔誠信仰天主，重視家庭與社群，他們是移民問題的具體展現。主教團同時認同，對於擁有犯罪前科或在美國犯罪的移民，應依法遣返原籍國。

喬治亞州主教們亦支持美國天主教主教團(USCCB)近期聲明，對美國政府的行政命令可能對弱勢群體造成的不利影響表示擔憂。他們重申，移民改革應基於教會三大基本原則：人人有權為維持自己及家人的生計而遷徙；國家有權管理邊境與控制移民；國家應在公義與仁慈的基礎上執行移民政策。

這項代表主教團的聲明呼籲所有天主教徒團結一心，無論國籍或法律身份，共享信仰與聖事，並為國家及領導人祈禱，願他們具備智慧、慈悲與合作精神。同時，也為所有移民及受邊緣化者祈禱，願基督之光引領他們走向和平。

移民 喬治亞州 歧視

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