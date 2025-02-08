楊惠姍2月20日演講「無中生有」佛州光明寺登場 暢談從演藝界到琉璃藝術轉變

楊惠姍應邀佛光山光明寺演講。(光明寺提供)

華人 首個文化創意品牌「琉璃工房」創辦人暨藝術家楊惠姍，將於2月20日(周四)晚上7時，在佛羅里達州奧蘭多市的佛光山光明寺(Guang Ming Temple)舉行主題講座，分享她從影視巨星到琉璃藝術家的轉變，以及如何將傳統文化與現代創意結合，打造世界級品牌。

這次講座主題為「無中生有的文化創意品牌」，楊惠姍將回顧琉璃工房的創辦歷程，深入剖析品牌發展的核心理念，並探討如何在全球化與科技變革的浪潮中，讓歷史文化品牌持續創新，兼顧傳統價值與當代審美。

楊惠姍與丈夫張毅 ，曾是金馬獎與亞太影展的影壇雙星，1987年毅然投入琉璃藝術領域，復興失傳千年的「脫蠟鑄造」技法，以東方哲學為靈魂，透過琉璃創作詮釋「善」與「美」。琉璃工房作品已獲北京故宮博物院、英國V&A博物館 、美國康寧博物館等超過23家國際機構收藏，成為亞太地區鑄造玻璃藝術的代表。

琉璃工房的發展不僅是一場藝術實驗，更是一項文化使命。其創作靈感來自《藥師經》「身如琉璃，內外明徹」的智慧，並透過作品傳遞佛教慈悲精神。2011年，琉璃工房完成台灣佛光山佛陀紀念館六公尺高的千手千眼觀世音菩薩聖像，展現佛法與藝術的完美結合。

此外，琉璃工房積極推動文化教育與藝術傳承，在美國康寧玻璃博物館開設大師班，並於清華大學設立玻璃藝術研究室，致力於推動玻璃藝術的國際對話與創新發展。上海琉璃工房博物館作為中國首座琉璃藝術館，已成為東西方文化交流的重要平台。

講座免費入場， 並有英語即席翻譯。佛光山光明寺地址：6555 HOFFNER AVE ORLANDO, FL 32822，詳洽電話：407-281-8482或官網：https://orlandobuddhism.org。