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寒流凍壞佛州 17海龜急送生物中心治療

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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因寒流導致患上「冷驚厥」(cold stunning)的綠海龜在朱諾海灘(Juno Beach)的海洋生物中心(Loggerhead Marinelife Center)進行復健治療。(美聯社)
因寒流導致患上「冷驚厥」(cold stunning)的綠海龜在朱諾海灘(Juno Beach)的海洋生物中心(Loggerhead Marinelife Center)進行復健治療。(美聯社)

兩周前，來自北極的寒流給佛羅里達州北部帶來了罕見的降雪，導致遠至聖奧古斯丁(St. Augustine)南部的綠海龜患上了一種名為「冷驚厥」(cold stunning)的疾病。

佛州東北部大西洋海岸發現的17隻擱淺海龜，近日被帶到了朱諾海灘(Juno Beach)的紅海龜海洋生物中心(Loggerhead Marinelife Center)，在那裡進行復健治療。

「當陸地冷的時候，海洋也很冷。這導致許多海龜擱淺或變得非常虛弱，只能漂浮在水中，」該中心的首席科學官兼獸醫巴倫(Heather Barron)說。

獸醫正在用抗生素、液體注射和靜脈營養對牠們進行治療。之後，工作人員為獲救的海龜命名，並在背上畫上新名字。

佛州北部也下雪，這種情況極為罕見，但嚴寒天氣卻也蔓延到了佛州南部。這意味著在棕櫚灘郡(Palm Beach County)海岸線也發現了凍暈的海龜。

「在佛州發生這種事是不尋常的。海龜確實會遷徙，通常每年這個時候牠們都會遷徙到佛州，因為這裡的水溫比較高，」巴倫說。

這17隻海龜於上周從佛州沃盧西亞郡(Volusia)海洋科學中心(Marine Science Center)抵達朱諾海灘。牠們全都遭受了冷驚厥，導致喪失活動能力並變得昏昏欲睡。預計這些海龜中的大部分將在幾周後被放歸大海。

去年，也有來自麻州的海龜在遭受冷擊暈後，也曾被帶到佛州進行康復治療。

佛州 麻州 佛羅里達州

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