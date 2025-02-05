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中華文化學校、石頭山公園 攜手慶蛇年

記者林昱瑄／亞特蘭大即時報導
開幕當晚，當地政要聚集為金龍點睛。(記者林昱瑄／攝影)
開幕當晚，當地政要聚集為金龍點睛。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大中華文化學校(Chinese Cultural School of Atlanta)與石頭山公園(Stone Mountain Park)合作舉辦的慶祝農曆新年活動，陸續在1月底及2月的三個周末推出，除各式文化藝術攤位、亞裔特色歌舞表演，舞龍舞獅新年遊行外，入夜後更有數百架無人機及煙火秀，吸引數千民眾前往體驗農曆新年的熱鬧、歡樂。

已經邁入第三年舉辦的這場系列活動，主辦方在開幕當晚邀請許多嘉賓蒞臨，並為金龍點睛。底克甫郡(DeKalb)營運長Lorraine Cochran-Johnson致詞時表示，該郡76萬人口中，有超過4萬7000名亞裔居民。感謝亞裔所帶來的文化多元及對經濟的貢獻。

石頭山公園總裁唐布斯基(Michael Dombrowski)表示，石頭山很高興與中華文化學校合作，將各類多元的亞裔文化結合，他說該活動已成為美東南區最大的農曆慶典之一。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍及中華文化學校董事長邱婷蘭也向在場民眾祝賀新春。

當天出席民眾涵蓋各種膚色，且本屆節目比往年更為多元，包括台灣、中國、韓國、越南、寮國等各國的傳統歌舞，也有包括了龍舟、花轎、童玩等的展示及攤位。今年還增設了K-Pop的舞蹈比賽，吸引許多喜愛熱舞的年輕朋友們參與。

美國民眾Cathy第三度舉家前往石頭山參加這場盛會，她說，三年來活動規模越來越大，節目也更為豐富，非常驚豔。印度朋友Aarav跟同事們一起前來，他表示晚間的遊行規模盛大充滿喜慶，讓他想起印度的傳統慶典，夜間的燈光秀也令人印象深刻。

石頭山的農曆春節慶典活動將持續於2月8、9日進行。活動由下午4時至9時。詳情可上網：https://reurl.cc/RL7jZr。

當天有各式的亞裔傳統歌舞、表演。(記者林昱瑄／攝影)
當天有各式的亞裔傳統歌舞、表演。(記者林昱瑄／攝影)
舞龍舞獅配上現場燈籠吊飾，充滿喜氣與年味。(記者林昱瑄／攝影)
舞龍舞獅配上現場燈籠吊飾，充滿喜氣與年味。(記者林昱瑄／攝影)
今年活動也增設了K-Pop舞蹈比賽。(中華文化學校臉書)
今年活動也增設了K-Pop舞蹈比賽。(中華文化學校臉書)
說故事攤位講述的生肖故事，吸引了許多小朋友駐足。(記者林昱瑄／攝影)
說故事攤位講述的生肖故事，吸引了許多小朋友駐足。(記者林昱瑄／攝影)
Johns Creek國樂團的現場演出。(記者林昱瑄／攝影)
Johns Creek國樂團的現場演出。(記者林昱瑄／攝影)
當晚的無人機及燈花、煙火秀令人驚豔。(記者林昱瑄／攝影)
當晚的無人機及燈花、煙火秀令人驚豔。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大台灣商會會長吳政興為此次活動特別製作的傳統婚禮花轎。(中華文化學校臉書)
亞特蘭大台灣商會會長吳政興為此次活動特別製作的傳統婚禮花轎。(中華文化學校臉書)

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