中華文化學校、石頭山公園 攜手慶蛇年

開幕當晚，當地政要聚集為金龍點睛。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 中華文化學校(Chinese Cultural School of Atlanta)與石頭山公園(Stone Mountain Park)合作舉辦的慶祝農曆新年活動，陸續在1月底及2月的三個周末推出，除各式文化藝術攤位、亞裔 特色歌舞表演，舞龍舞獅新年遊行外，入夜後更有數百架無人機及煙火秀，吸引數千民眾前往體驗農曆新年的熱鬧、歡樂。

已經邁入第三年舉辦的這場系列活動，主辦方在開幕當晚邀請許多嘉賓蒞臨，並為金龍點睛。底克甫郡(DeKalb)營運長Lorraine Cochran-Johnson致詞時表示，該郡76萬人口中，有超過4萬7000名亞裔居民。感謝亞裔所帶來的文化多元及對經濟的貢獻。

石頭山公園總裁唐布斯基(Michael Dombrowski)表示，石頭山很高興與中華文化學校合作，將各類多元的亞裔文化結合，他說該活動已成為美東南區最大的農曆慶典之一。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍及中華文化學校董事長邱婷蘭也向在場民眾祝賀新春。

當天出席民眾涵蓋各種膚色，且本屆節目比往年更為多元，包括台灣、中國、韓國、越南、寮國等各國的傳統歌舞，也有包括了龍舟、花轎、童玩等的展示及攤位。今年還增設了K-Pop的舞蹈比賽，吸引許多喜愛熱舞的年輕朋友們參與。

美國民眾Cathy第三度舉家前往石頭山參加這場盛會，她說，三年來活動規模越來越大，節目也更為豐富，非常驚豔。印度 朋友Aarav跟同事們一起前來，他表示晚間的遊行規模盛大充滿喜慶，讓他想起印度的傳統慶典，夜間的燈光秀也令人印象深刻。