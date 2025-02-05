亞特蘭大太極拳學會 3月1日初級班開課

亞特蘭大 太極拳推廣學會(ATCCA, Atlanta Tai Chi Chuan Association)將於3月1日(周六)上午10時接受新生報名與上課，課程為期近九個月。上課地點在中國城右側的僑教中心大廳。時間為每周六上午10時到12時，主要教導楊氏鄭曼青大師37式太極拳。

自從2001年起開創學會與執教的總教練陳集泉說，太極拳的教學與練習適合在晨間修習。無論氣場或學員的身體狀況， 都能在晨間練習取得最大的效益。他將教導初學者研習太極拳之真諦，學習到「拳拳到位」與「習拳練氣」的方法，幫助學員運用練拳以強身、習拳以練氣，進而修身養性。

有意參加太極拳習練的新學員，可於3月1日上午10時直接到上課地點報名。若無法在當天報名，請務必在3月底前完成報名手續與加入習拳的課程。

僑教中心地址：5377New Peachtree Road, Chamblee, GA 30341。

詢問請電洽：陳集泉(678)485- 8099，閻然Tony(678)463-2246，或email：[email protected]。