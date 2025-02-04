亞城警強制驅離反ICE遊行 4民眾被捕

社會主義和解放黨(Party for Socialism and Liberation)多次組織反對川普抗議行動。(社會主義和解放黨臉書截圖)

日前在亞特蘭大 郊區的仙伯里市(Chamblee)有數百人走上街頭支持移民 權利，並抗議移民和海關執法局(ICE )大規模驅逐移民出境，與會人士情緒高漲。最終警方強制驅離群眾，並逮捕了四人。

抗議者堵住了百福大道(Buford Highway)部分路段，並一度堵塞了嘉年華廣場(Plaza Fiesta)附近的入口，隨後警方將遊行者強制驅離。

這項抗議活動主要對ICE在全美發起的逮捕浪潮表達不滿，目前全美至少7400名無證移民遭拘留。亞特蘭大也有多人被捕，包括一名在教堂外被抓的男子。

當天的活動組織者之一帕斯特(Joseph Pastor)表達了社區中許多人的恐懼和焦慮，「我們生活在恐懼之中，遊行是因為我們不想要生活在恐懼中，所以我們必須發聲。」

社會主義和解放黨(Party for Socialism and Liberation)組織者維拉薩納(Natalie Villasana)說，社區團結十分重要，「當社區的任何成員受到攻擊時，我們不會袖手旁觀。各種背景的人都需要團結起來反擊，建立群眾運動來爭取我們的權利。對移民的攻擊、對一處社區的攻擊就是對整個工人階級的攻擊。」

參加者表示，抗議活動一開始是平和的，但在執法人員出現後發生了輕微轉變。

包括仙伯里、布魯克海文(Brookhaven)和底克甫郡(DeKalb)警察局以及喬治亞州巡警局在內的多個機構，共出動50多名警察到場且試圖驅散人群。

仙伯里市警方證實，他們逮捕了兩人：羅德里格斯(Ashley Rodriguez)的罪名是妨礙執法，另一名費爾南德斯(Jesus Fernandez)的罪名是危險駕駛罪(laying drag)。另有兩人被州警逮捕，包括岡薩雷斯(Uliezer Gonzales)因魯莽駕駛和試圖逃避警察追捕；另一人身分不明。

抗議者阿爾瓦拉多(Crystal Alvarado)說，抗議活動原本非常順利，直到警察開始驅離，導致有人向警方投擲飲料，現場變得失控。

組織者表示，計畫繼續公開反對近日的逮捕行為。