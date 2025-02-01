北卡華聯春晚 逾700人喜迎蛇年

今年的節目亮點是主流政要和社團負責人參與演出。(記者王明心／攝影)

北卡 三角地區規模最大的華人 社團華人聯合會，日前在北卡州大舉行春節聯歡晚會，吸引700多人到場觀賞。

6.主持人團隊帶著全體表演者謝幕。(記者王明心／攝影)

包括北卡州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)、首都洛麗市長考威爾(Janet Cowell)、Morrisville市長考利(TJ Cawley)、中國駐美國使館領僑處副主任汪寧、州議員Julie von Haefen、洛麗市議員Christina Jones均到場祝賀。

致詞嘉賓中國駐美國使館領僑處副主任汪寧(右至左)、州務卿馬歇爾(ElaineMarshall)、首都洛麗市長考威爾(Janet Cowell)、Morrisville市長考利(TJ Cawley)。(記者王明心／攝影)

馬歇爾代表新上任州長史坦(Josh Stein)向在場觀眾拜年稱，華人是北卡很重要的一部分，她幾乎每年都參加開心又充滿文化之美的春晚活動。曾在中國學習中文的考威爾，以流利華語感謝大家對她的支持。

考利致詞說，三角地區是個多元文化匯集之處，感謝華聯提供優質節目。汪寧說，當天的春晚既弘揚中華文化，也顯示華人的團結。

聯歡節目由第一代移民 朱墨軒、薇尼，童年移民來美的陳煊東，和在美出生的第二代扶靜宜、汪宸因共同主持。會長江俞霖因咳嗽無法致辭，改向觀眾席丟出一箱蛇年吉祥物，大家歡呼爭搶，氣氛熱烈。

主持團隊朱墨軒(右起)、薇尼，陳煊東、扶靜宜、汪宸因。(記者王明心／攝影)

當天活動主題是「鎏金歲月，時光之輪」，第一部分的節目便展現歲月流轉的懷舊色彩。從1970年代的「友誼圓舞曲」開始，開啟許多人的集體青春記憶。接下來80年代的武術「男兒當自強」、由四位大叔組成的男團U4試圖捕捉90年代F4偶像風格未果，引爆許多歡笑。

接著登場的是90年代校園歌曲，還有在勵琦的戲腔歌曲結合幼童芭蕾，展現新一代中西融會生活。6個節目帶出過去一甲子的經典時刻，讓人有如走入時光隧道。

會長江俞霖向觀衆丟擲一箱蛇年吉祥物，騷動立起，會場馬上熱鬧非凡。(記者王明心／攝影)

今年的亮點是主流政要和社團負責人的參與演出，藉由藝術表演融聚華人社區，也促進和主流社會的文化交流。譬如考利在開場節目「時光年輪」中，與舞者穿梭共舞；州務卿馬歇爾和美中經文會衛高榮、會長牛志文、副會長柯秀亭、北卡旗袍協會會長黃莉清及多位同鄉會會長，粉墨上場情境劇「憶上海」。

江俞霖說，今年春晚改採導演團製作，集思廣益，兼顧不同層次不同領域的喜好和切合點。小兒京劇、小兒歌劇、舞台劇等是今年的創新點子。她希望這個充滿喜慶的春晚，既能帶大家追憶過往、留住美好，也能展望未來。