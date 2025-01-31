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喬州出現首個「殭屍鹿」病例

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
被暱稱為「殭屍鹿病」的慢性消耗性疾病(Chronic Wasting Disease)，近日首次被發現於喬治亞州的白尾鹿。(美聯社)
被暱稱為「殭屍鹿病」的慢性消耗性疾病(Chronic Wasting Disease)，近日首次被發現於喬治亞州的白尾鹿。(美聯社)

喬治亞州野生動物官員警告，該州首度有鹿被檢測出所謂的「殭屍鹿病」(zombie deer disease)。

該病的實際名稱是慢性消耗性疾病(Chronic Wasting Disease)，是一種影響鹿、麋鹿和駝鹿的致命神經系統疾病。

這種疾病無法治癒，並且經常導致受感染動物死亡。

喬州自然資源廳野生動物資源部官員表示，拉尼爾郡(Lanier)的一隻白尾鹿被檢測出患有該疾病，這是喬州首隻被檢測出該病的白尾鹿。

去年，佛羅里達州的鹿被發現患有這種疾病，喬州自然資源廳當時並發出警告可能流入喬州。

該部門表示，已制定了應對計畫以幫助控制此疾病，並正在拉尼爾郡和貝里恩郡(Berrien)推廣。

慢性消耗性疾病於1967年在科羅拉多州柯林斯堡(Fort Collins)首次被發現。被感染的鹿通常看起來完全正常。但隨著時間過去，可能會出現體重急劇下降、身體狀況不佳、頭部細微震抖、頭部和耳朵下垂等症狀。

在疾病末期，該動物常發生大量流口水的情況。

迄今為止，全美已有36個州發現了該病確診案例。

目前尚不清楚該病是否會傳染給人類，但疾病管制中心(CDC)表示，已知感染該病的鹿不應被食用。

喬州 檢測 喬治亞州

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