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CNN宣布組織改革 將裁員6%約減200工作

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
美國有線電視新聞網(CNN)宣布，將裁員6%。(美聯社)
美國有線電視新聞網(CNN)宣布，將裁員6%。(美聯社)

總部位於亞特蘭大的美國有線電視新聞網(CNN)宣布，作為整體組織改革計畫的一部分，將裁員6%。

這標誌著這家擁有45年歷史的新聞網絡的另一個重大轉變，以繼續適應不斷變化的媒體格局。

日前，CNN執行長湯普森(Mark Thompson)在給員工的備忘錄中概述了這些變化，其中包括調整平日節目陣容、推動數位成長以及新的訂閱服務計畫。此次裁員將導致約200個工作被裁減，但湯普森強調，公司將設立新的職位，以確保到年底前對整體員工數的影響最小。

湯普森在備忘錄中寫道，「今天宣布的變化是CNN對美國和世界各地觀眾消費新聞方式的深刻和不可逆變化的持續回應的一部分。」

亞特蘭大作為CNN的總部和主要營運中心，在組織地位中扮演著重要角色。此次裁員可能會影響駐紮在亞特蘭大的員工，但具體細節尚未披露。

隨著各大新聞機構面臨傳統閱聽人數下降和數位平台競爭加劇的問題，CNN的裁員符合廣泛的產業趨勢。去年夏天CNN以需要精簡營運為由裁員3%。

CNN的母公司Warner Bros. Discovery正投資7000萬元以提升CNN的數位能力，包括推出新的串流媒體服務和重新設計的數位平台。雖然CNN現已提供了串流媒體選項CNN Max，但湯普森暗示，公司將推出其他數位產品，包括首個以生活型態為重點的內容。

裁員 亞特蘭大 投資

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