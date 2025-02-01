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華美銀行收入、淨利、每股收益創新高

亞特蘭大訊
華美銀行總行位於加州。(East West Bank提供)
華美銀行總行位於加州。(East West Bank提供)

華美銀行之母公司華美銀行集團(East West Bancorp， Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」)日前公布2024年全年和第四季度財務報告。華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示，華美銀行2024年在收入、凈利潤和每股收益上均再創歷史新高，為股東創造了17%的平均有形普通股權益報酬率。

吳建民說，華美銀行的存款在2024年一年內增長了70億美元，體現出該銀行在客戶關係方面的優勢。

據華美銀行最新公布的財報顯示，該銀行2024年全年凈利潤為12億美元，稀釋每股收益8.33美元。 2024年第四季度凈利潤達2.93億美元，稀釋每股收益2.10美元。 全年平均總資產報酬率為1.60%，平均普通股權益報酬率為15.9%，每股帳面價值年度同比增長12%。

華美銀行總行位於南加州，針對南加州發生毀滅性野火，吳建民指出，華美銀行始終以支援其所服務的社區為使命，向所有受野火影響的居民表示同情，並向前線的消防員、公共服務人員和志願者致以深切的謝意。

他說：「我們目前處於一個前所未有的時刻，我為華美銀行在支持我們的客戶、社區和員工時所採取的行動而感到自豪。我還要特別感謝華美銀行員工對客戶的竭誠奉獻。」

鑒於華美銀行雄厚的資本基礎和領先於業界的盈利能力，他宣布，增加 3億美元的股票回購授權，並在新年開始之際增加9%的普通股股息。

華美銀行為總部位於南加州的最大的獨立商業銀行，在美國和亞洲共有超過120處服務網點。美國市場主要分佈於加州、喬治亞州、伊利諾伊州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德克薩斯州以及華盛頓州。華美銀行並以中英雙語網路銀行、自動電話銀行及移動銀行提供全天24小時的銀行服務。更多關於華美銀行的資料，可在該行網址 www.eastwestbank.com查閱。

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