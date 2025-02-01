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亞裔藝術家協會畫展 3月登場

亞特蘭大訊
美國亞裔藝術家協會成員向僑社大眾拜年。(廖碧蘭提供)
美國亞裔藝術家協會成員向僑社大眾拜年。(廖碧蘭提供)

美國亞裔藝術家協會(Asian American Artists Society，AAAS)將於3月22日至5月17日在喬治亞州Sandy Springs的Abernathy Arts Center舉辦畫展。開幕儀式將於3月22日舉行，展覽免費對外開放，歡迎各界人士參與這場以藝術為媒的文化盛會，感受創意與多樣性的交融。

這次畫展匯聚來自不同族裔的藝術家，呈現多樣化的藝術風格，旨在透過藝術作品促進文化交流與理解。協會成員、西肯德基大學帕迪尤卡藝術與設計學院退休副教授廖碧蘭，於1月26日邀請亞特蘭大的畫家們於她家中聚會，為即將到來的畫展籌備並進行交流。

美國亞裔藝術家協會在2024年8月正式註冊成立，作為一個非營利組織，致力於幫助大眾欣賞與理解藝術，提升藝術素養，並以藝術作為橋樑促進多元文化的融合與團結。

協會還計劃於今年7月舉辦另一場美術展覽，以及夏季和秋季的豐富藝術活動，所有項目均免費向公眾開放。

協會理事會成員包括：喬州的廖碧蘭、Gloria Chan、Ken Scroggs、Hattie Tan，紐約州的徐唯辛，和印第安納州Vance Farrow。Abernathy Arts Center地址：254 Johnson Ferry Road, Sandy Springs, GA 30328，更多活動資訊見官網：https://asianamericanartistssociety.org或電郵：[email protected]

畫展舉辦訊息。(廖碧蘭提供)
畫展舉辦訊息。(廖碧蘭提供)

亞裔 喬州 喬治亞州

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