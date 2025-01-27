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喬州長坎普 擬再次加快喬州所得稅削減

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)在新一期的立法會議中表示希望再次加快州所得稅削減速度。

這位第二任期州長在16日的第七次年度州情咨文中做出了這些承諾。除此之外，演講中並沒有太多政策建議，坎普用大量篇幅承諾全面恢復去年9月颶風海倫(Helene)的災後重建，並主張限制訴訟。

喬州的統一所得稅率於1月1日降至5.29%。坎普和共和黨議員以強勁的經濟和支出限制為由，持續實現盈餘，提前推動了比年度計畫更大的減稅，現在坎普又想將今年減稅幅度加碼，將2025年所得稅降率至5.19%。

政府官員估計，州政府將在截至6月30日的預算年度放棄約1.49億元的收入，此後每年將放棄7.44億元的收入。

這是坎普和立法領導人承諾的第三輪所得稅退稅的最高限額。該計畫將再次向單身申報者提供最高250元的退稅，向有家屬的單身成年人提供最高375元的退稅，向聯合申報的已婚夫婦提供最高500元的退稅。10億元的退稅將從喬州的110億元盈餘現金中支付。

本屆的立法會議中，坎普提出的許多政策都圍繞著支出展開，其中包括6億元用於改善監獄設施和5000萬元用於學校安全。但比平常短的提案清單也顯示了坎普的「跛腳鴨」地位。

參議會少數黨領袖瓊斯二世(Harold Jones II)表示，坎普的議程不足，民主黨將努力改善住房、教育和醫療保健服務。

坎普自己的政治前途尚不明朗。坎普利用競選資金在2024年總統大選中展現權力，最終幫助川普為共和黨重新奪回喬州。

坎普今年領導共和黨州長協會(Republican Governor’s Association)，許多人期待他在2026年競選聯邦參議員，與第一任期的民主黨現任參議員奧索夫(Jon Ossoff)競爭。但坎普尚未宣布計畫，他也可能參加2028年總統競選。

退稅 喬州 共和黨

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