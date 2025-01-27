全美機場查獲槍枝數 亞城衛冕榜首 前10名曝光

美國運輸安全局每年在全美各機場查獲的槍枝不在少數。(美國運輸安全局提供)

亞特蘭大 哈茲菲爾德傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)再次在排行榜中奪冠，但這次是在美國運輸安全局(TSA)的安檢站查獲槍枝數量位居榜首。

亞特蘭大機場位居TSA 2024年機場安檢站槍枝發現數量之首，共查獲440槍枝。2024年在全美， TSA在機場安檢站共發現了6600多槍枝，較2023年的6700多槍枝略有減少。然而雖然數量略減，但大多數槍枝的子彈均已上膛，構成了重大安全風險。

達拉斯沃斯堡國際機場(Dallas Fort Worth International Airport)位居第二，共查獲390枝。

TSA官員提醒旅客，「絕不應該將槍枝帶到安檢站，並且儘管是托運，也應對槍枝進行妥善包裝和申報。」

從數字上看，全美2024年機場安檢站共查獲6678槍枝，亞特蘭大查獲440枝；全美2023年查獲6737枝，亞特蘭大查獲451枝；2022年全美查獲6542枝，亞特蘭大查獲496枝；2021年全美查獲5972枝，亞特蘭大查獲507枝。

2024年全美機場安檢站查獲槍枝數最高前十名，依序為：哈茲菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場：440枝；達拉斯/沃斯堡國際機場：390枝；休士頓 喬治布希洲際機場：272枝；鳳凰城天港國際機場：247枝；納許維爾國際機場：188枝；丹佛國際機場：166枝；奧蘭多國際機場：150枝；達拉斯愛田機場：143枝；坦帕國際機場：135枝；奧斯汀-伯格斯特國際機場：126枝。

TSA對於運輸槍枝包含以下規定：

●旅客應遵守當地、州和國際槍枝法律並造訪美國海關和邊境 保護局網站，以了解國際槍枝旅行要求。

●在托運行李中運輸槍枝時，應申報並向航空公司查詢費用或限制。

●確保槍枝未裝上子彈、並鎖在硬式容器內，且僅能作為托運行李運輸。

●只有該乘客擁有槍枝容器的鑰匙或密碼，除非TSA要求進行合規檢查。

●攜帶未裝子彈但有彈藥的槍枝到安檢站，會受到與攜帶已裝彈的槍枝相同的處罰。

●禁止將槍枝零件放在隨身行李中，但可放在托運行李中。

●仿製槍(包括玩具仿製槍)僅允許放在托運行李中。