颶風侵襲 樹木疾病 佛州柑橘產業陷困境

受到颶風、黃龍病影響，佛州柳橙產量越來越少。(FloridaOrange.com截圖)

幾十年來，柳橙一直是佛羅里達州的著名農產品標誌：產自該州豐富的柳橙汁被宣傳為全美人民提供「每日陽光」(your daily dose of sunshine)。但近期因颶風 異常活躍，加上一種無法治癒的樹木疾病「黃龍病」(greening)—持續，使得此曾經風光的柑橘產業陷入了困境。

聯邦農業部(USDA)預測顯示，到今年年底，佛州 柳橙產量將僅為1200萬箱，這是近一個世紀以來的最低單年產量，比一年前下降了33％，更不及2004年2.42億箱產量的5％。

與世界最大柳橙種植國和出口國巴西 今年預計生產3.78億箱相比，佛州產量尤其相形見絀。

佛州生產的柳橙汁曾是早餐主食，但現已成為許多家庭難以負擔的奢侈品，一些橘農為應對不斷上漲的生產成本和縮水的回報率，乾脆把土地賣給開發商，且不再務農。

儘管研究有所成果不，但科學家們仍找不到針對柑橘黃龍病的解決方式。這種疾病由昆蟲傳播，又被稱為HLB，20年前開始在佛州農業中心地帶蔓延，橙葉上因此出現斑點，果實畸形且味道苦澀。

聯邦農業部表示，此病導致佛州柑橘產量減少了75％。一部分未被破壞的樹林，則被更頻繁、更具破壞力的颶風摧毀。

佛州柑橘互助會(Florida Citrus Mutual)是該州最大貿易組織，代表著2000名橘農。該組織稱，去年10月採摘前，大約70％產量最高的柑橘園遭到颶風米爾頓(Milton)的襲擊。

佛州第五代柑橘種植者西蒙斯(Wayne Simmons)曾是海灣柑橘種植者協會(Gulf Citrus Growers Association)會長，該會由該州西南部五郡的農民組成，相互照顧彼此利益。但該組織於去年5月距其成立40周年僅剩一年時解散，其成員數已減少到不足20人，且這還是發生在米爾頓颶風和海倫颶風(Helene)對其造成進一步破壞之前。

西蒙斯說，2017年颶風厄瑪(Irma)過後，這裡的情況開始每況愈下。再加上幾次颶風和黃龍病，情況就變得極其艱難。

西蒙斯說，一些農民實在受夠了，於是將土地賣給了開發商，用以建造房屋和太陽能電板。

佛州南方學院(Florida Southern College)柑橘科學曼納斯(Malcolm Manners)指出，雖然其他主要柑橘生產國也出現了黃龍病問題，但尤其是巴西這些國家，正在彌補佛州柑橘產量缺口。

他說，人們利用基因編輯CRISPR技術進行研究，修改橙樹的基因。這些研究看起來很有前景，但這些基改樹尚未上市。「一旦某個品種投放市場，產業可能需要兩三年的時間來培育它，然後它才會被種植到樹園中，再過三、四年才能開始收穫。」

前後需長達十年的等待期，過程中已經有越來越多的人破產。