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第一IC銀行賀農曆年前特惠電匯免手續費

亞特蘭大訊
第一IC銀行總行位於喬州Doraville。(該銀行提供)
第一IC銀行總行位於喬州Doraville。(該銀行提供)

第一IC銀行(First IC Bank)瞭解海外遊子在農曆新年要匯錢給家人辦年貨、讓人過好年的心情，特別選在1月29日農曆大年初一前、也是韓國傳統的感恩節前，推出感恩回饋活動，凡在第一銀行持有個人帳戶者，可於1月22日(週三)至24日(週五)這三天，以電匯方式轉帳至中國、韓國與美國境內，均享有免手續費的優惠服務。

這項匯款方案的金額上限一次不得超過1000元。機會難得，有海外匯款或在美國境內匯款需求的民眾，趕快把握這農曆年前的驚喜回饋方案。

第一IC銀行表示，1月29日就是農曆新年，想趕在過年前匯款給家人的您，趕快把握這機會，就近至所在的第一IC銀行各分行辦理，記得每筆匯款金額上限不得超過1000美元。

總行位於喬治亞州Doraville市的第一IC銀行，業績逐年攀升。該銀行於2000年在喬州成立的第一IC銀行，昔稱First Intercontinental Bank。在業務快速發展下，獲得聯邦儲備銀行及喬州銀行金融局的核准，於2017年3月成立第一IC控股公司(First IC Corporation)；隨即將列於該控股公司之下的第一銀行在4月時正式更名為第一IC銀行(First IC Bank)。

目前亞特蘭大都會區已有Doraville、Duluth、Sugar Loaf、Johns Creek、Suwanee、Norcross 等六家分行。第一IC 銀行為了加強對華人社區的服務，2017年8月德州卡羅頓Carrollton市(位於達拉斯都會區)分行開幕後，正式宣告將經營版圖，從喬州擴張到亞裔人口眾多的外州，並相繼設立紐約Bay Side、新澤西州的Palisades Park分行、加州洛杉磯分行。另外在達拉斯、洛杉磯，都設有貸款辦公室，以便為更多華裔人士提供全方位金融理財服務。

第一IC銀行各分行均有華人提供各項金融服務，房屋貸款、商業貸款及各相關部門也都設有華文代表，華裔及華資企業不論有房屋貸款或創業貸款需求，第一 IC銀行均能為提供全方位簡便快速審核的說中文服務。第一IC銀行總行地址：5593 Buford Highway Doraville, GA 30340，總行電話：770-451-7200。可以撥打

貸款 喬州 洛杉磯

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