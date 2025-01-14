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世華亞城分會 呂怡蓉接任會長

記者杜宜臻／亞特蘭大即時報導
世界華人工商婦女企管協會副總會長白越珠(左二)以及亞特蘭大僑教中心歐宏偉主任(左三)將印信由第四屆會長朱騏謙(左一)交給第五屆會長呂怡蓉(左四)。(記者杜宜臻／攝影)
世界華人工商婦女企管協會副總會長白越珠(左二)以及亞特蘭大僑教中心歐宏偉主任(左三)將印信由第四屆會長朱騏謙(左一)交給第五屆會長呂怡蓉(左四)。(記者杜宜臻／攝影)

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會日前在瓊斯溪市(Johns Creek)的Spring Suite舉行會員大會暨第四、五屆新舊會長交接典禮，今年典禮主題為「感恩世界，追求卓越，傳承輝煌」。

當天受邀觀禮來賓包括瓊斯溪市長John Bradberry、世華名譽總會長黎淑瑛、世華副總會長白越珠、世華亞城分會創會會長陳家琪、以及亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉。

活動在美國、中華民國國歌和世華會歌中展開，並播放世華形象公關影帶及宣讀來自僑界及美國當地祝賀致詞。

Bradberry肯定世華亞特蘭大分會對於推動當地僑社和主流社會的商貿合作上的努力，並表示今年3月將受該協會之邀前往台灣商務拜訪；歐宏偉則代表駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍以及中華民國僑務委員會徐佳青出席，並頒發贈書給予新舊任兩任會長，感謝她們在推動僑務以及經貿的努力。

特別從外州趕來的黎淑瑛及白越珠則對亞特蘭大分會過去幾年會務表示肯定。黎淑瑛表示，世華在全球有89個分會，亞城分會在過去幾任會長的努力下，能見度高於各地分會。

交接典禮在第四屆會長朱騏謙將印信交給第五屆會長呂怡蓉。典禮當天亦進行新任監事會、理事會成員交接，接受當選證書，並頒發聘書給協會的名譽顧問。

朱騏謙感謝過去一年會團隊的努力。呂怡蓉說，將會傳承世華的宗旨 「心懷世界、掌握脈動、 建立網路、發展經貿」，努力推動會務。

世界華人工商婦女企管協會創立於1994年，現已遍及世界六大洲，共有85個分會。亞特蘭大分會於2017年8月經世華總會核准成為其第60個分會，創會以「浴火鳳凰」為象徵，代表亞特蘭大在內戰遭焚城後重建。

第五屆會長呂怡蓉頒發聘書給該會名譽顧問。左起為Arthur Holst、Mari...
第五屆會長呂怡蓉頒發聘書給該會名譽顧問。左起為Arthur Holst、Marilyn Margolis、第五屆會長呂怡蓉、何智達醫生、Joseph Hsiao。(記者杜宜臻／攝影)
亞特蘭大僑教中心歐宏偉主任(左二)代表僑務委員會頒發贈書給第四屆會長朱騏謙(左一...
亞特蘭大僑教中心歐宏偉主任(左二)代表僑務委員會頒發贈書給第四屆會長朱騏謙(左一)、第五屆會長呂怡蓉(左三)。(記者杜宜臻／攝影)
第五屆新任會長呂怡蓉表示將會傳承世華的宗旨，繼續推動會務。(記者杜宜臻／攝影)
第五屆新任會長呂怡蓉表示將會傳承世華的宗旨，繼續推動會務。(記者杜宜臻／攝影)
副總會長白越珠(左二)特別贈禮給受邀觀禮的Johns Creek市長John B...
副總會長白越珠(左二)特別贈禮給受邀觀禮的Johns Creek市長John Bradberry。(記者杜宜臻／攝影)
世界華人工商婦女企管協會副總會長白越珠(左二)恭喜典禮圓滿完成，左一為第四屆會長...
世界華人工商婦女企管協會副總會長白越珠(左二)恭喜典禮圓滿完成，左一為第四屆會長朱騏謙、左三第五屆會長呂怡蓉。(記者杜宜臻／攝影)
世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會會員幹部合影。(記者杜宜臻／攝影)
世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會會員幹部合影。(記者杜宜臻／攝影)
世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會會員幹部以及名譽顧問、受邀來賓合影。(記者杜...
世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會會員幹部以及名譽顧問、受邀來賓合影。(記者杜宜臻／攝影)
該會第五屆監事團隊合影，左四為該會第二屆名譽會長邱婷蘭、左五為名譽總會長黎淑瑛、...
該會第五屆監事團隊合影，左四為該會第二屆名譽會長邱婷蘭、左五為名譽總會長黎淑瑛、左六 為第五屆會長呂怡蓉、左八為創會會長陳家琪、左九為第四屆會長朱騏謙。(記者杜宜臻／攝影)
當日參與世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會第四、五屆新舊會長交接典禮的會員和嘉...
當日參與世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會第四、五屆新舊會長交接典禮的會員和嘉賓大合影。(記者杜宜臻／攝影)

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