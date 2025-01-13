佛州民狀告州府 指化石燃料侵犯憲法權

首席原告雷諾茲(Delaney Reynolds)表示，州長等官員現在所做的事，影響後代子孫無法享受佛州獨特美麗的環境。(雷諾茲官網截圖)

佛羅里達州的一群年輕人認為該州繼續依賴化石燃料侵犯了他們的憲法權利。近期這群人對監管公用事業的州機構提告，希望迫使能源公司轉向再生能源。

該案是美國各地兒童、青少年及青年，因為氣候環境等因素而提告的系列訴訟之一。

繼2024年10月首次提起針對佛州 公共服務委員會(Florida Public Service Commission)的訴訟後，近期有更多原告加入了訴訟。

這些年齡在18歲至25歲間的成員，主要針對該機構一再批准公用事業公司繼續依賴化石燃料的長期做法，儘管根據佛州法律條款，該州旨在「通過促進更多使用可再生能源和低碳排放發電廠，以減少大氣二氧化碳。」

原告表示，佛州繼續使用排放溫室氣體的能源正加劇致命高溫、洪水 氾濫和海平面上升。訴訟稱，該委員會進一步加深了該州對化石燃料的依賴，威脅了年輕人未來在該州生活的能力，從而侵犯了佛州憲法所保障的年輕人「享有和捍衛生命的基本且不可剝奪的權利」。

首席原告雷諾茲(Delaney Reynolds)說，「為什麼子孫後代僅因為我們的立法者、州長和州機構所做的事情，而無法享受這裡美麗且獨特的環境呢？」

公共服務委員會的一名代表表示，該機構不會對未決訴訟發表評論。

原告均為邁阿密戴德郡(Miami-Dade)居民，由公共利益律師事務所Our Children's Trust代表，該律師事務所已在全美50個州提起訴訟，倡導年輕人對氣候問題採取行動。

雷諾茲和Our Children's Trust曾於2018年聯手對佛州提起訴訟，稱該州領導人未能在氣候問題上採取行動，侵犯了年輕人的憲法權利。該案遭一名法官駁回，稱此問題是州立法者應解決的，而不是法院的問題。

在此針對公共服務委員會的訴訟首席律師羅傑斯(Andrea Rodgers)表示，新案件有所不同，因其範圍要小得多，她要求法院審查該機構正採取的具體行動，她說這些行動與州立法者批准的再生能源政策相左。

羅傑斯說， 「我們只想要求他們審查該委員會的作為，並告訴我們這是否合憲。」

2024年稍早，由Our Children's Trust提起的一起案件，獲蒙大拿州最高法院維持了一項具有里程碑意義的裁決，要求監管機構在發放化石燃料開發許可證前，考慮溫室氣體排放的影響。

該事務所還與夏威夷州 達成和解，其中包括要求在未來21年內，實現該州交通系統脫碳。