受生活成本危機影響最多州 南卡排第三

食衣住行等生活成本，隨著通貨膨脹持續上升，為許多民眾帶來沉重經濟壓力。(pexels)

一項新的研究揭露了受當前生活成本危機影響最嚴重的州，其中南卡羅來納州 名列第三。另外東南多州也上榜，包括阿拉巴馬、佛羅里達州﹐田納西州及喬治亞州均名列前十。

這項研究由債務減免專家TurboDebt進行，探討了支出增加對居民的影響。分析師評估了與財務壓力相關的13個關鍵因素，包括通貨膨脹率、住房負擔能力、公用事業成本和獲得基本服務的機會。每個因素經仔細權衡後，按1到10的等級進行評分。

南卡的高排名凸顯了其居民面臨的財務挑戰，特別是在食品、住房和醫療保健等必需品價格飆升的情況下。隨著生活成本危機繼續影響數百萬民眾，報告強調了對有針對性的救濟和永續解決方案的日益增長需求。

南卡人的債務收入比很高，每賺1元就要背負1.64元的債務。而從2021年初到2024年初，該州房價則大幅上漲48.8%。

此項排名中，路易斯安納州被評為在生活成本危機中掙扎最嚴重的州。其居民平均將年薪的9.2%花在食品雜貨上，是所有州中花費最多的。與維吉尼亞州相比，這一數字增加了108%，維州居民在此項的支出最少，僅為4.43%。

路州無力支付能源帳單的人口比例也最高，達27.66%。此外，該州的平均收入也在全美排名第三低，僅為每年5萬5244元。

排名第二的為密西西比州，其15.8%的成年人生活在過去一周有時或經常吃不飽的家庭裡，比例為全美最高。

該州還有兩項得分名列前茅﹔45.09%的人口難以支付家庭帳單，另外該州平均年收入為全美最低，為5萬1879元。

該排名位居第四至第十的州，依序為阿拉巴馬州 、佛羅里達州、西維吉尼亞州 、新墨西哥州、俄克拉荷馬州、田納西州、喬治亞州。