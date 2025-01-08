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研究示警：南卡公路事故發生率 居全美之冠

記者林昱瑄／綜合報導

一項新的研究顯示，南卡羅來納州是全美高速公路最危險的州。

這項研究由針對人身傷害的鈴木律師事務所(Suzuki Law Offices)發布，主要分析了美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)提供的2022年公路和州際死亡數據，來評比事故發生率最高的州。

結果發現，南卡的致命公路事故發生率全美最高，每10億車輛行駛哩(vehicle miles)即發生16.51起致命事故。2022年，該州總共發生了971起致命公路事故。

肯塔基州的公路事故發生率位居第二，每10億車輛行駛哩即發生12.34起事故。2022年，該州共發生593起致命事故。

阿肯色州的致命公路事故發生率排名第三，每10億車輛行駛哩發生11.71起致命事故。 SR-7是在2022年間該州發生的致命事故數量最多的公路。

路易斯安納州的致命公路事故發生率排名第四，每10億車輛行駛哩發生11.50起事故。 2022年，該州共發生650起致命公路事故，其中SR-1公路的事故佔24起。

西維吉尼亞州位居第五，該州每行駛10億哩就會發生11.3起致命事故。

明尼蘇達州的公路事故率全美最低，為每10億車行駛哩有3.55人死亡。2022年，該州在高速公路和州際公路上共有了204起致命事故。

「不使用安全帶、危險地形、野生動物穿越道路和魯莽駕駛都是可能導致致命高速公路事故的因素。駕駛如採取預防措施，例如規劃行程、避開高峰出行時間和保持警惕，可以幫助確保其安全，」該事務所創始律師Richard Suzuki說。

他也提醒駕駛，如果遭遇車禍，聯繫警方、尋求醫療救助並收集必要證據以進行未來可能的法律訴訟，都是至關重要的。

西維吉尼亞州 南卡羅來納州 路易斯安納州

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