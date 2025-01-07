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佛州新法 訪成人網站須上傳ID驗證年齡

記者林昱瑄／綜合報導
佛羅里達州新年新法上路，其中包括要求原先僅採取自由心證驗證年齡的Pornhub等色情網站，必須要求用戶上傳身分證件證明年齡。(網站截圖)
佛羅里達州新年新法上路，其中包括要求原先僅採取自由心證驗證年齡的Pornhub等色情網站，必須要求用戶上傳身分證件證明年齡。(網站截圖)

佛羅里達州新年新法上路，其中包括要求成人色情網站，用戶必須上傳身分證件來驗證年齡是否達到合法資格。

該法經州長德桑提斯(Ron DeSantis)簽署後通過，要求色情網站驗證用戶年齡，須年滿18歲才觀看，這使得全球最大的色情網站Pornhub和其他業者，不再對佛州居民開放。

根據該州眾議會第三號法案，如果色情內容網站未能執行年齡驗證要求，每次可被處以最高5萬元罰款，此外還可能承擔民事責任。

支持者認為需要立法來保護兒童，而批評者則對資料安全和第一修正案表示擔憂。作為回應，包括Pornhub等色情網站已阻擋佛州民眾接觸其內容。

佛州民眾若試圖登入Pornhub或RedTube等網站，會先看到公司聲明，解釋說由於州法，民眾被禁止觀看色情內容，除非先行上傳駕照甚至臉部照片以驗證其年齡。

許多佛州選民稱，此舉使其自由受到侵犯，而其他有些人則主張這種自由本應禁止。

一名18歲男子表示，他這個年紀可以為國參戰獻身，但必須擁有駕照才能訪問成人網站並不公平。「除了色情內容之外，網路上還有很多更糟糕的內容。」

另外，許多人對於上傳身分證及個資也有隱憂。

包括Pornhub在內，也有人擔心新的州法可能會迫使人們登入暗網，惡化監管不力的問題。

Pornhub母公司Aylo在向新聞周刊(Newsweek)提供的聲明中表示，「Aylo多年來一直公開支持用戶年齡驗證，但我們認為任何法律都須保護用戶安全和隱私，並且必須更有效保護兒童免於受到成人內容影響。」

「然而，包括佛州在內的多地選擇實施年齡驗證的方式是無效、隨意的和危險的。任何要求數十萬成人網站收集大量高度敏感個資的法規都會將使用者安全置於危險之中。」

該公司補充，除非執行得當，否則用戶只會訪問不合規的網站或尋找其他方法來逃避這些法律。

佛州是目前禁止民眾登入某些色情網站的13個州之一，其他州還包括田納西和南卡。喬治亞州將於7月成為第18個要求上色情網站前進行年齡驗證的州

佛州州長簽署的新法還禁止14歲以下青少年在TikTok、Instagram和Facebook等平台上建立社群媒體帳號。

佛州 駕照 喬治亞州

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