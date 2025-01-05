佛州東南數十棟豪華建物 驚人速度下沉

研究中發現，佛州東南部的數十座豪華公寓及酒店等建築正以驚人的速度下沉。(美聯社)

最近的一項研究中發現，佛羅里達州東南部的數十座豪華公寓及酒店等建築正以驚人的速度下沉。

這項由邁阿密大學(University of Miami)科學家領導的研究發現，從2016年到2023年，從黃金海岸(Golden Beach)到邁阿密海灘(Miami Beach)，有35座建築，包括了Ritz-Carlton Residences、川普 大樓三號(Trump Tower III)、川普國際海灘度假村(Trump International Beach Resorts)和著名的衝浪俱樂部大廈(Surf Club Towers)等。這些建築計有數萬名居民和遊客居住在其中。

研究人員表示，下沉的主因是建築施工產生的振動，導致土壤顆粒壓實和沈降，致地面沉降。

該研究的作者、邁阿密大學Rosenstiel學院海洋地球科學系的地球物理學教授阿梅隆(Falk Amelung)告訴美國有線電視新聞網(CNN)，「建築物在施工期間或施工後即產生移動不奇怪，但這種情況卻持續了多年令人驚訝。」

研究人員在2021年佛州Surfside的Champlain Towers倒塌時開始了這項研究。儘管研究人員在該建築倒塌前沒有發現任何下沉跡象，但他們確實在附近的海濱建築和海岸線發現了下沉證據。

他們利用衛星圖像追蹤地球表面的微小運動，觀察陽台和屋頂空調機組等建築物的特定點，並測量它們隨時間的移動。

研究顯示，陽光島海灘(Sunny Isles Beach)北部和中部近70%的建築物正在下沉。這些地點約23%的建築是在過去十年建造。

除了建築振動之外，每日潮汐也會導致地面移動和其上方的建築物下沉。

地震活動或土壤壓實，無論是由於沉積物的重量隨著時間推移而自然積累，還是由於沉重的建築物壓在地面上，也可能導致下沉，這是在多年來通過回填沉積物形成新沿海土地所造成的問題。

邁阿密則面臨了雙重威脅：氣候變遷 導致的地面沉降和海平面上升，這兩種因素的結合增加了該市遭受沿海洪水 、風暴潮和侵蝕的脆弱性。

維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)地球物理學家希爾扎伊(Manoochehr Shirzaei)表示，由於海平面上升，地面沉降加劇了嚴重的洪水。

希爾扎伊最近進行了一項將城市下沉和海平面上升聯繫起來的研究，他說，「海平面相對高度的任何變化，無論是陸地下降還是海平面上升，都會導致嚴重洪水。」

邁阿密大學氣候和天氣研究員麥克諾迪(Brian McNoldy)表示，按照過去30年的平均水平計算，該研究區域海平面的上升速度約為每十年2.6吋。

麥克諾迪說，在這些特定地點，「建築物下沉的速度與海平面上升的速度一樣快，造成這些地點的(海平面上升)速度加倍。」

但希爾扎伊和阿梅隆表示，沒有理由恐慌，並指出研究人員使用的衛星方法現在可以主動監測沿海高層建築的穩定性，並透過監控隨時在災難發生前做出決定。