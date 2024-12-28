演算法使租客花更多支出 影響亞城近75%可租用單位

根據最近一份針對RealPage演算法如何損害競爭和租戶的數據報告，結果發現，亞特蘭大出租房是全美受到價格調整演算法影響數量最多的。(美聯社)

根據白宮 最近一份針對RealPage的演算法如何損害競爭和租戶的數據報告指出，相較於全美其他城市，亞特蘭大 的出租房受其運行的價格調整演算法影響數量最多。

聯邦司法部對RealPage在8月份提起訴訟，指控其透過使用基於演算法的價格調整「方案」(scheme)損害了數百萬全美租屋者的利益。

「RealPage的惡劣反競爭行為使房東能夠破壞公平定價並限制住房選擇，同時扼殺必要的競爭，」代理副檢察長米澤爾(Benjamin C. Mizer)在宣布訴訟時表示。「本部門仍然致力於根除旨在以犧牲消費者利益為代價，增強企業利益的非法計畫和做法。」

然而，白宮表示，此分析是獨立於司法部訴訟而使用公開數據進行的。

日前發布的此報告稱，雖然造成住房成本高漲的主要問題是供應不足，但缺乏競爭進一步增加了成本。

報告中表示，「當租賃住房的競爭減弱時，家庭就會受到損害。」「我們發現，反競爭定價使使用演算法定價的房屋租戶每月平均損失70元。」

亞城在2023年受RealPage演算法影響的租房數量方面名列前茅。根據聯邦政府的數據分析，對於亞特蘭大租屋者來說，這影響了近75%的可租用單位。

白宮表示，在全美，至少10%的租賃物業使用RealPage的軟體計算租金 。

白宮報告發現，演算法定價的協調租金使使用演算法的租戶每月多花費70元，相當於全美平均租金的4%。但在亞特蘭大，平均每月使租戶多花費181元，比排名第二的城市丹佛高出近50元。

當涉及租金成本及其對美國民眾的影響時，透過勞工統計局的月度消費者物價指數，很容易看出房價是整體成本驅動因素。

在消費者物價指數(CPI)中，即使其他部門出現下降或調整，房屋成本仍是美國逐月通膨的最大單一驅動因素。

雖然自2023年11月至2024年11月止，全美CPI為2.7%，但同一時期的住房成本為4.7%。

更具體地說，11月租金成本年增4.4%。經季節調整後，價格較上季上漲0.2%。

根據房地產公司ApartmentList的數據，截至12月初，亞特蘭大在全美租金最昂貴的城市中排名第43位。