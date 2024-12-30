喬州基礎設施被評C+ 面臨新舊威脅待正視

美國土木工程師協會(American Society of Civil Engineers，ASCE)的一份報告，將喬治亞州基礎建設評級為C+，表明該州基礎設施水平平庸需正視。(喬州交通廳)

由美國土木工程師協會(American Society of Civil Engineers，ASCE)編寫的一份報告，將喬治亞州 基礎建設評級為C+，與先前評估相同，此結果表明該州基礎設施水平平庸，需要正視。

報告指出，喬州 一些基礎設施領域已有顯著改善，但舊有挑戰仍存在，新的威脅也開始出現。

這次是此報告的第五次發布，共涵蓋14個類別。喬州在六個類別分數提升，在三個類別分數則下降，這主要是因無法預測的資金流不足以支付周期成本。

報告指出，隨著企業利用擴建的機場和改善道路網絡遷入，喬州1090萬的人口正迅速增長，但「雖然該州隨著此增長而蓬勃發展，但也為其基礎設施帶來了許多挑戰。」

到2022年，喬州9382座橋樑中的98%被評為狀況良好或良好，此表現優於2017年的93%，也高於2013年的78%。航空預算也從2017年的1300萬元大幅增長到2023年的4400萬元，有更多機場擁有5000呎以上的跑道。

另外，關鍵的大壩基礎設施也得到改善。喬州510座潛在高風險水壩中，78%制定了2023年緊急行動計畫，比2018年時增加了33%。

同時，喬州港務局(Georgia Port Authority)的海運和內陸港口基礎設施的貨物處理能力自2018年到2022年增加了35%，勞動力比幾年前增加了三分之一。

儘管如此，報告顯示，除卻舊問題，新問題也陸續浮現。例如，亞特蘭大是全美最擁擠城市第十位，但該州撥款佔公共交通總撥款僅不到2%，交通成本明顯超過收入。

在喬州，自2023年止，飲用水投資需求預計將達到197億元，高於2018年的125億元。飲用水、廢水服務和電力費率及排水道(stormwater)的資金未能跟上成本的大幅增長。

此外，報告指出，喬州道路變得越來越不安全，2022年有1982名道路使用者喪生，其中包括339名行人—比2021年增加了11%。該州的主要交通走廊面臨擁塞，特別是亞城和沙凡納(Savannah)周圍。

根據交通和統計局(Bureau of Transportation and Statistics)的報告，喬州的路面狀況在全國排名第六，但該州人口的預期增長可能會導致路上車輛大幅增加，帶來相關挑戰。

同時，隨著喬州推動電動車基礎設施建設和貨運變化，該州的道路將面臨新的挑戰。未來十年，道路也將被迫適應海平面上升、內陸和河川洪水 帶來的挑戰。