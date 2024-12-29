未助精神病患者獨立生活 聯邦起訴南卡

聯邦政府日前對南卡羅來納州 提出訴訟，稱該州未採取足夠措施，幫助嚴重精神疾病患者在離開集體治療機構後重返工作及獨立生活。

訴訟稱，該州透過金錢和政策決定，將患有精神疾病者留在集體治療機構，在那裡他們無法選擇食物及室友，也無法工作或是上教堂，這些均違反了《美國殘障法案》(Americans with Disabilities Act)。

聯邦司法部 律師在法庭文件中表示，從2016年另一起訴訟以來，該州就已了解了這些問題。聯邦官員在2023年5月的一份23頁報告中，已警告該州這些問題及可能採取的法律行動。

「南卡的殘疾人應可以且必須能夠在自家接受服務，而不是被隔離在機構中，」該機構民權部門的助理律師克拉克(Kristen Clarke)在聲明中說。

州長發言人查洛查克(Brandon Charochak)對此表示，雖然共和黨的州長麥克馬斯特(Henry McMaster)對訴訟時機提出質疑，但他正在努力解決訴訟中提出的問題。

其一想法是將州心理健康部與殘障人和特殊需求部合併，並將這個新機構由州長內閣監管。聯邦官員則建議確保該州的醫療補助計畫(Medicaid)為這些治療提供足夠資金。

根據新計畫，團隊會拜訪家中患有嚴重精神疾病的人，其中至少有一名精神科醫生、兩名精神科護理師、就業 和藥物濫用專家及其他專業人員。

但南卡目前只有四支這類團隊，分別在哥倫比亞(Columbia)、格林維爾(Greenville)和狄龍(Dillon)區。

目前，南卡約有1000人住在這類集體機構。其中許多人表示想要獨立生活的意願，但遇到了問題。

這類社區住宿護理設施(community residential care facilities)集體之家的居民，通常只能每月去沃爾瑪(Walmart)或Dollar General購物一次。他們因為無交通工具而無法工作，有時他們的房屋還被圍欄圍起且房門上鎖。

報導引用了一名40歲男子的案例，該男先前公寓遭人入室盜竊，影響其精神健康，導致他在精神病院住了幾個月。後來他被轉到集體之家並在此生活了11年。他告訴調查人員他想獨立生活，但沒有得到任何幫助。