大選後 亞城待售房屋銷量成長23% 近5年首見

自上個月大選以來，亞特蘭大都會區的待售房屋銷量增加了23%。(美聯社)

今年總統大選結果似乎增強了亞特蘭大 地區一些購屋者的經濟信心。根據全美房地產 數據提供商MarketNsight研究顯示，自上個月大選以來，亞特蘭大都會區的待售房屋銷量增加了23%。

今年亞城的房屋銷售活動與傳統的季節性趨勢相違背，當地市場在第四季，通常為典型經濟放緩月份中持續成長。

First Multiple Listing Service的數據顯示，9月至10月，待售房屋銷售量和成交量均出現成長，這是2019年以來從未出現過的情況。

房地產經紀人Chris Burell將於明年擔任亞特蘭大房地產經紀人協會(Atlanta Realtors Association)主席，他在近期採訪中告訴亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)，2024年最後幾個月銷售活動的增加表明，亞城房地產市場將在2024年取得強勁業績。

布雷爾說，自選舉以來，我們看到市場上有更多的買家，也看到更多的房產開始簽訂合同，在年底前交割。「我相信我們將在2025年看到一個健康的市場，但不會看到買賣活動大幅躍升。」

在選舉年，購屋者普遍對經濟持謹慎態度。在重大選舉之前，房屋銷售活動通常放緩，但全美各地的房屋成交量往往會在第二年增加。根據全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)的調查結果，自1978年以來最近11次的四年期大選中有9次都是如此。

「消費者不喜歡不確定性，」亞城房地產公司Re/Max總裁兼所有者Kristen Jones在聲明中表示。「無論結果如何，選舉結束對房地產來說都是一件好事。」

根據房產經紀公司Redfin的研究，在選前四個星期以及選後四個星期內，全美待售房屋銷售量也同比增長。

同樣，根據抵押貸款銀行家協會(Mortgage Bankers Association)的數據，在截至11月8日的一周內，全美提交的貸款申請量是近兩個月來首次的逐週增加。

近期市場活動增加的一個主因是房貸利率 的變動，由於聯準會大幅削減基準利率的間接影響，房貸利率從今年秋天開始下降。

根據房地美(Freddie Mac)的數據，今年選後的周四，30年期固定利率略低於6.8%。一年前，30年期利率為7.5%。

儘管房貸利率在選後幾周再次小幅上升，但潛在買家似乎比平常更有動力進入市場。