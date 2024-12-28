幸福假期立志成為旅遊最佳夥伴

掃瞄二維碼，讓幸福假期旅行社開啟幸福之旅。

幸福假期(Lucky Holiday Travel)旅行社隨著旅遊需求的增加，以擁有豐富經驗和全面服務，成為旅客規劃行程的首選。服務觸角遍及全美的幸福假期旅行社正是消費者探索世界的最佳夥伴，提供從機票 到豪華旅遊的全方位服務，現在正是訂下新年假期和春遊行程的最好時候。

幸福假期立志遊客們旅遊路上的可靠夥伴，無論是計劃一場短途旅行，還是籌備一次跨國冒險，希望以竭誠的服務，讓每一段旅程都成為難忘的回憶，幫助實現旅行夢想。

機票特價，優惠無與倫比

幸福假期以機票優惠而聞名，折扣高達30%到50%，無論是美國國內航班還是國際航班，都能為旅客提供實惠的價格。特別是針對中國移民探親的需求，旅行社提供專門的中國免費送票服務，極大地方便了中美之間的往返旅客。不僅如此，該旅行社還代收各大航空公司的飛行里程，幫助顧客最大化地利用他們的累積積分。

一站式旅遊服務

幸福假期的服務範圍涵蓋旅遊的各個層面，從訂機票到豪華郵輪，從簽證 辦理到旅遊門票，全方位滿足旅客的需求。無論您是計劃國內短途旅行，還是海外長途探險，幸福假期都能為您提供專業的建議和一站式的解決方案。

此外，旅行社還特別推出一系列的酒店預訂服務，能夠根據客戶需求提供不同級別的住宿選擇。從經濟型酒店到豪華度假村，幸福假期確保每位旅客都能享受到最舒適的居住環境。

精選行程，打造完美假期

幸福假期旅行社針對不同的旅遊需求，精心設計了多條經典路線：

美加東豪華旅遊：為期5到8天的深度行程，帶您暢遊美國和加拿大東部的著名城市和自然景點，體驗北美文化與歷史的獨特魅力。

黃石公園與總統巨石：7天的行程涵蓋了黃石國家公園的壯麗風光以及總統巨石的震撼景象，是自然愛好者的不二之選。

中國精選路線：針對熱愛中華文化的旅客，推出江南魅力七日遊、北京故宮深度遊等多條路線，帶您深入了解中華文化的博大精深。

聖誕節 首選行程：洛杉磯至墨西哥的行程僅需$319起，阿拉斯加航線低至$395起，還有更多令人驚喜的優惠活動，讓您的假期更加愉快而難忘。

代辦服務，省時又省心

對於需要辦理簽證和護照延期的旅客，幸福假期提供專業代辦服務，涵蓋美國和國際範圍內的手續需求。該旅行社擁有經驗豐富的團隊，確保手續辦理快速且高效，讓旅客無需為繁瑣的文件而煩惱。

專屬團隊，竭誠服務

幸福假期的專業團隊以熱情和專業聞名，他們了解每位旅客的需求，並致力於提供量身定制的行程規劃。不僅如此，旅行社還為有特殊需求的旅客提供專屬服務，例如家庭旅行、公司團建和學生團體旅遊等，確保每個細節都能被周全考慮。

現在就與幸福假期旅行社聯絡，開啟幸福之旅。聯繫電話：(626) 282-1699，或掃瞄二維碼。