喬州11月失業率微升至3.7% 仍低於全美平均

喬治亞州11月失業率略微上升，達到3.7%。(美聯社)

喬治亞州勞工 廳最新報告指出，11月失業率略微上升，達到3.7%，但仍低於全美平均失業率4.2%。

喬州 10月的失業率為3.6%。上個月該州勞工廳廳長湯普森(Bruce Thompson)過世，緊急臨時繼任的德布勞克斯(Louis DeBroux)表示，儘管11月失業率略有上升，但喬州經濟仍然是全美最強勁的經濟之一。

「在過去12個月裡，我們增加了8萬5000名勞動力，創造了近4萬6000個新的就業 機會，使我們更接近500萬個就業機會的里程碑，」德布勞克斯補充。「由於失業率仍遠低於全美平均，這使喬州進一步確立了作為企業蓬勃發展和勤勞的州民家庭繁榮的首要州地位。」

雖然相較於去年同期勞動數據有所改善，但就與前一個月比較，某些統計數據顯示衰退。

11月工作數量相較前一個月減少2000個，達到498萬個。勞動力減少了3000人，近約540萬人，這是自去年11月以來的首次減少。

喬州就業人數減少5217人，達到520萬人，失業人數增加2217人，至19萬8405人，這是2021年7月以來的最高點。

好的一面是11月首次申請失業救濟人數減少了9323人，為1萬9319人。

儘管整體呈下滑趨勢，但11月一些就業領域仍出現成長。醫療保健和社會援助部門增加了2300個工作，而藝術和娛樂部門增加了2000個工作。

住宿和食品服務業11月跌幅最大，減少了3000個工作，而行政和支援服務業則減少了2600個工作。