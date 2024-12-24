我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

64歲齊秦驚傳「肺癌末期」太太闢謠：求求各位別咒了

雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

喬州11月失業率微升至3.7% 仍低於全美平均

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州11月失業率略微上升，達到3.7%。(美聯社)
喬治亞州11月失業率略微上升，達到3.7%。(美聯社)

喬治亞州勞工廳最新報告指出，11月失業率略微上升，達到3.7%，但仍低於全美平均失業率4.2%。

喬州10月的失業率為3.6%。上個月該州勞工廳廳長湯普森(Bruce Thompson)過世，緊急臨時繼任的德布勞克斯(Louis DeBroux)表示，儘管11月失業率略有上升，但喬州經濟仍然是全美最強勁的經濟之一。

「在過去12個月裡，我們增加了8萬5000名勞動力，創造了近4萬6000個新的就業機會，使我們更接近500萬個就業機會的里程碑，」德布勞克斯補充。「由於失業率仍遠低於全美平均，這使喬州進一步確立了作為企業蓬勃發展和勤勞的州民家庭繁榮的首要州地位。」

雖然相較於去年同期勞動數據有所改善，但就與前一個月比較，某些統計數據顯示衰退。

11月工作數量相較前一個月減少2000個，達到498萬個。勞動力減少了3000人，近約540萬人，這是自去年11月以來的首次減少。

喬州就業人數減少5217人，達到520萬人，失業人數增加2217人，至19萬8405人，這是2021年7月以來的最高點。

好的一面是11月首次申請失業救濟人數減少了9323人，為1萬9319人。

儘管整體呈下滑趨勢，但11月一些就業領域仍出現成長。醫療保健和社會援助部門增加了2300個工作，而藝術和娛樂部門增加了2000個工作。

住宿和食品服務業11月跌幅最大，減少了3000個工作，而行政和支援服務業則減少了2600個工作。

喬州 就業 勞工

上一則

7年來首次 新州州長減刑、特赦36人

下一則

移民助力 伊州人口1年增長近7萬

延伸閱讀

槍殺聯合醫保CEO 紐約州法院提訊孟喬內罪名含恐怖謀殺

槍殺聯合醫保CEO 紐約州法院提訊孟喬內罪名含恐怖謀殺
聯合健保CEO命案兇嫌被控一級謀殺 檢方指涉及恐怖主義

聯合健保CEO命案兇嫌被控一級謀殺 檢方指涉及恐怖主義
民調：41%年輕選民可接受湯普森被槍殺

民調：41%年輕選民可接受湯普森被槍殺
26歲槍手孟喬內遭控一級謀殺等11項罪名 恐面臨終身監禁

26歲槍手孟喬內遭控一級謀殺等11項罪名 恐面臨終身監禁

熱門新聞

耳聰目明、行動自如的黃超蓮，21日就滿100歲了。(特派員黃惠玲／攝影)

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

2024-12-19 09:45
如剪刀般的刺骨寒風，本周末將襲擊東北部、新英格蘭、大西洋中部海岸、阿帕拉契山脈中部和五大湖區東部，預計出現入冬以來最低溫。氣象專家提醒民眾在戶外務必注意保暖，否則會痛苦難當。(美聯社)

寒流周末襲擊東岸 恐出現本季最低溫 冷到下周三

2024-12-18 19:37
2022年到斐濟度蜜月時打死華裔妻子克莉絲蒂‧陳（圖）的田州孟斐斯男子道森，被斐濟法院判決謀殺罪成立。(取自田納西大學健康科學中心藥劑學院網站)

斐濟蜜月打死華裔妻 田州男恐囚終身

2024-12-16 21:23
丹斯洛(左)在主持公司一場員工會議時，遭32歲員工馬哈尼(右)持刀刺傷。(Anderson Express官網、馬斯基貢郡監獄)

疑模仿槍殺健保高管嫌 密州男持刀刺傷公司總裁

2024-12-20 10:54
颶風米爾頓(Milton)及海倫(Helene)接連襲擊佛州，造成墨西哥灣沿岸數萬棟房屋被淹沒。(路透)

全美前10最易天災州 南部占9個 佛州、喬州列前5

2024-12-16 01:15
加州雞場工人整理雞蛋。(美聯社)

路州65歲男染禽流感重症 全美首宗因自家飼養家禽染H5N1病毒

2024-12-18 22:26

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌