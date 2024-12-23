今年亞城逾5萬二手車 哩程數遭竄改下修

Carfax的估計，今年全美有超過210萬輛車，其哩程數被動手腳遭竄改低報，其中約有5萬3500輛在亞特蘭大。(美聯社)

根據車輛數據公司Carfax的估計，今年全美有超過210萬輛車的哩程數被動手腳遭竄改下修，其中約有5萬3500輛車位於亞特蘭大 。

亞特蘭大車速表公司(Atlanta Speedometer)的英格爾(Josh Ingle)向電視台Channel 2表示，如果能回調哩程數，那麼無論是哪種車輛，騙徒都可以藉此獲得巨大利潤 。

英格爾說，騙子使用一種價值200元的設備，按下按鈕，便可輕鬆將2003年道奇 皮卡(Dodge pickup)的行駛里程從30萬哩減少到10萬哩。

「整個過程不到一分鐘。但這輛車的價值將因此增加3000或4000元。」英格爾表示，除了不法之徒外，也有一些毫無戒心的經銷商購買這些車輛放在市場上銷售，而非出於任何不良目的。

因此，Carfax建議民眾在購車前，應將儀表板上的數字與車輛歷史進行比對。

針對哩程數，Carfax的車輛歷史報告(Vehicle History Report)將對具有可疑哩程數歷史的車輛進行標記，並發出「潛在里程表回溯」(potential odometer rollback)警告。

「假設你看上一輛車，儀表板上行駛哩程數為5萬哩；但車輛歷史報告上卻寫著，『上次在維修店時，該車紀錄為行駛了15萬哩，』你就應當注意了，」Carmax的Em Nguyen表示。

雖然一些新款汽車具有更好的防止數位哩程回溯的保護措施，但不法之徒仍可利用一種安裝在儀表板後，稱為攔截罐頭(can blocker)的設備來修改這些汽車的哩程數。

除了檢查車輛歷史紀錄外，Carfax還建議，在購買二手車前雇用獨立技工進行車輛檢查。