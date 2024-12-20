亞特蘭大中華文化學校期末慶聖誕 師生同歡

該校致贈謝禮予所有教師。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 中華文化學校日前於杜魯斯高中(Duluth High)舉辦聖誕晚會，除了有中文學校許多班級演出精彩才藝外，現場還有精美獎品供摸彩，氣氛熱絡。

校方並頒發今年度的總統志工獎給服務滿時數的學生會成員。(記者林昱瑄／攝影)

當天晚會由林丞瑄(Sophie Lin)及吳海棠(Scarlett Cribb)擔任中英文主持，學校並為校長林香蘭慶生。林香蘭感謝董事會、贊助廠商、家長會、學生會，家長及同學們這一年來的努力及成果，也祝大家歲末佳節愉快。

晚會由林丞瑄(右)及吳海棠擔任中英文主持。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉也出席同歡，他感謝該校師生及家長推廣中文教學及中華文化的努力及貢獻。他代中華民國 (台灣)僑委會委員長徐佳青及駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍捎來歲末祝福，也代表王帶來抽獎禮物。

校董會成員及嘉賓合影。右四起為亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉及該校校長林香蘭。(記者林昱瑄／攝影)

該校董事長邱婷蘭也頒發禮物給所有學校董事、老師、家長會成員及學生會，表達誠摯的感謝與鼓勵。邱婷蘭也代表WFG公司頒發資金1萬9200元，加上榮譽理事袁曉明當場贊助800元，使總額達到2萬元，為學校發展與學生教育基金注入重要資源。

邱婷蘭(前排中)也代表WFG公司頒發資金1萬9200元。(記者林昱瑄／攝影)

當晚，學校致贈謝禮予家長會成員及全體教師。校方並頒發今年度的總統志工獎(President's Volunteer Service Award)給服務滿時數的學生會成員。

晚會中表演節目多元，包括了多個班級演唱聖誕相關歌曲外，該校台灣華語文學習中心學員以及學生會成員們也都奮力演出，十分吸睛。節目中並備有各式獎品供抽獎，來賓滿載而歸。

當天，學校也支援Toys For Tots公益活動，許多來賓，包括學校榮譽理事楊彥純(Ann Peters)都慷慨捐贈禮物，為社區兒童帶來溫暖。

該校表示，中文學校以及華語文學習中心的春季班都將於2025年1月4日開始上課，詳情可見：atlantaccs.org或tcmlccs.org。