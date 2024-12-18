我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

喬治亞州經濟2025年續成長 但速度放緩

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞大學(UGA) Terry商學院院長6日表示，喬州經濟明年將繼續成長，但成長速度將低於2024年。

艾爾斯(Ben Ayers)在亞特蘭大市中心的喬治亞水族館(Georgia Aquarium)宴會廳表示，預計該州經濟到2025年將增長2.4%，低於今年的3.1%。

然而，喬州表現將繼續優於全美，經濟人士預測全美2025年將成長1.6%。

艾爾斯表示，由於2025年經濟放緩是由於有意的政策轉變，而不是經濟衝擊或無法控制的因素，因此我們認為經濟放緩將是漸進的，並不會持續太久。

喬州經濟放緩的主要驅動因素是聯準會在2022年採取的限制貸款以控制通貨膨脹的措施。此一舉措成功地將通膨率從2022年的8%降至今年的3%，並預計2025年維持3%。

由於通膨下降，聯準會於9月開始降息。「我們預計2025年將進一步降息，量化緊縮政策將結束，」艾爾斯說。「這些政策舉措、有彈性的勞動力市場以及最近的經濟成功將確保喬州經濟在2025年全年增長，並在2026年加速。」

艾爾斯預計，喬州失業率將從3.7%小幅上升至4%，但仍低於全美預期的4.3%失業率。他表示，失業率的上升將是由於招聘減少而非裁員。

北卡夏樂市的經濟學家、動態經濟戰略公司(Dynamic Economic Strategy LLC)總裁西爾維亞(John Silvia)表示，2025年全美層面的經濟前景烏雲密布，因為目前尚不清楚候任川普將履行多少程度的競選承諾。

川普承諾，除了他在白宮第一個任期內透過國會提出的減稅措施、積極放鬆政府管制、對進口產品徵收嚴格關稅以及打擊非法移民外，還將進一步減稅。

但西爾維亞表示，更高的關稅可能會提高美國無法生產的產品價格，這與川普削減通膨的承諾背道而馳。

西爾維亞表示，驅逐大量非法移民將威脅依賴移民勞工的美國工業，包括農業(喬州第一大產業)、製造業和建築業。

「如果你告訴我所有這些移民都將不得不離開，我們就無法完成工作，」他說。

西爾維亞預測美國通膨率不太可能回到疫情前2%的水平，而利率可能會維持在4%或以上。

喬州 非法移民 川普

上一則

賓州67郡過去3年人口減少 7郡上揚

下一則

新澤西州不准公校、公共圖書館禁書 墨菲簽署法令

延伸閱讀

華郵：馬斯克網路群眾遠遠超過川普

華郵：馬斯克網路群眾遠遠超過川普
關稅、疫苗、無人機 川普勝選後首次記者會9大重點

關稅、疫苗、無人機 川普勝選後首次記者會9大重點
川普同台孫正義 宣布軟銀未來4年在美投資1000億 助發展AI

川普同台孫正義 宣布軟銀未來4年在美投資1000億 助發展AI
不論川普喜不喜歡 華爾街預測美元明年仍會繼續漲勢

不論川普喜不喜歡 華爾街預測美元明年仍會繼續漲勢

熱門新聞

佛羅里達州邁阿密知名頂級房地產經紀人兄弟檔塔爾(右)和奧倫·亞歷山大(左) ，與另一名兄弟阿隆，遭聯邦檢察官指控自2010年以來持續參與性販運。(美聯社)

迷姦數十人 邁阿密頂級地產經紀3兄弟被控性販運

2024-12-11 18:59
2022年到斐濟度蜜月時打死華裔妻子克莉絲蒂‧陳（圖）的田州孟斐斯男子道森，被斐濟法院判決謀殺罪成立。(取自田納西大學健康科學中心藥劑學院網站)

斐濟蜜月打死華裔妻 田州男恐囚終身

2024-12-16 21:23
颶風米爾頓(Milton)及海倫(Helene)接連襲擊佛州，造成墨西哥灣沿岸數萬棟房屋被淹沒。(路透)

全美前10最易天災州 南部占9個 佛州、喬州列前5

2024-12-16 01:15
路易斯安納州衛生廰 13日證實，該州出現第一起人類感染H5N1禽流感病例，患者疑似曾接觸染病或死亡的家禽或野生鳥類。(美聯社)

路州首例人類感染H5N1禽流感 專家籲4招自保

2024-12-13 19:16
示意圖。Image by Sigurd Rille from Pixabay

野火雞「湯姆」在新州小鎮橫行霸道 仍受居民喜愛

2024-12-17 01:12
去年芝加哥向5000位市民每月發放500元補助，為期12個月。(pexels)

月發500元「保證收入」計畫受肯定 芝城明年續辦

2024-12-14 01:15

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世