喬治亞州經濟2025年續成長 但速度放緩

喬治亞大學(UGA) Terry商學院院長6日表示，喬州 經濟明年將繼續成長，但成長速度將低於2024年。

艾爾斯(Ben Ayers)在亞特蘭大市中心的喬治亞水族館(Georgia Aquarium)宴會廳表示，預計該州經濟到2025年將增長2.4%，低於今年的3.1%。

然而，喬州表現將繼續優於全美，經濟人士預測全美2025年將成長1.6%。

艾爾斯表示，由於2025年經濟放緩是由於有意的政策轉變，而不是經濟衝擊或無法控制的因素，因此我們認為經濟放緩將是漸進的，並不會持續太久。

喬州經濟放緩的主要驅動因素是聯準會在2022年採取的限制貸款以控制通貨膨脹的措施。此一舉措成功地將通膨率從2022年的8%降至今年的3%，並預計2025年維持3%。

由於通膨下降，聯準會於9月開始降息。「我們預計2025年將進一步降息，量化緊縮政策將結束，」艾爾斯說。「這些政策舉措、有彈性的勞動力市場以及最近的經濟成功將確保喬州經濟在2025年全年增長，並在2026年加速。」

艾爾斯預計，喬州失業率將從3.7%小幅上升至4%，但仍低於全美預期的4.3%失業率。他表示，失業率的上升將是由於招聘減少而非裁員。

北卡夏樂市的經濟學家、動態經濟戰略公司(Dynamic Economic Strategy LLC)總裁西爾維亞(John Silvia)表示，2025年全美層面的經濟前景烏雲密布，因為目前尚不清楚候任川普 將履行多少程度的競選承諾。

川普承諾，除了他在白宮第一個任期內透過國會提出的減稅措施、積極放鬆政府管制、對進口產品徵收嚴格關稅以及打擊非法移民 外，還將進一步減稅。

但西爾維亞表示，更高的關稅可能會提高美國無法生產的產品價格，這與川普削減通膨的承諾背道而馳。

西爾維亞表示，驅逐大量非法移民將威脅依賴移民勞工的美國工業，包括農業(喬州第一大產業)、製造業和建築業。

「如果你告訴我所有這些移民都將不得不離開，我們就無法完成工作，」他說。

西爾維亞預測美國通膨率不太可能回到疫情前2%的水平，而利率可能會維持在4%或以上。