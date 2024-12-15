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全美最好玩城市 奧蘭多、邁阿密居前3 亞城第4

記者林昱瑄／綜合報導
奧蘭多名列全美最好玩城市第二名。(奧蘭多市府臉書)
奧蘭多名列全美最好玩城市第二名。(奧蘭多市府臉書)

個人理財網站WalletHub的一項新研究，針對全美最好玩(most fun)、最具成本效益活動(cost-effective activities)的城市進行了排名。結果發現，賭城拉斯維加斯、奧蘭多、邁阿密、亞特蘭大及新紐奧良名列前五。而前20位排名中，佛州就占了四個。

該報告根據娛樂和休閒、夜生活和派對以及成本等關鍵類別對全美180多個城市進行了比較，並使用65個指標來加以評估，包括人均健身中心、電影成本和啤酒廠的平均營業時間等。

結果顯示，全美前20位最有趣的城市為：

拉斯維加斯、奧蘭多、邁阿密、亞特蘭大、新紐奧良、奧斯汀、舊金山、芝加哥、休士頓、紐約市、勞德代堡、聖路易、丹佛、奧勒岡州波特蘭、辛辛那提、檀香山、坦帕、洛杉磯、西雅圖及華盛頓特區。

針對排名首位的賭城，報告指出，該市評分至少4.5的景點和餐廳數量，位列全美第一。

WalletHub並指出，賭城擁有許多受歡迎的場所，包括水療中心、購物中心、體育場、節慶和遊樂場。該市還擁有多種運動選擇，人均擁有保齡球館數、籃球場數和遠足步道數名列前茅。

賭城還以與音樂相關的活動而聞名，該地擁有眾多音樂節、音樂場館、舞蹈和喜劇演出場地。

位居亞軍的奧蘭多，其遊樂園數量領先全美，包括迪士尼世界和環球影城。WalletHub指出，與其他城市相比，該市三星級飯店客房每晚價格排名全美第七低，披薩平均價格排名全美第22低，葡萄酒平均價格第24低。

該市也被評為最受足球迷歡迎的城市之一，排名全美第五位，其人均大型體育場館以及大型健身中心數亦名列前茅。

同時，奧蘭多也是水療中心、表演藝術劇院、遊樂場和撞球廳等的首選城市之一。

排名第三的邁阿密，以其海灘而聞名，是每年春假的熱門目的地。該市在人均捕魚設施、碼頭、乘船遊覽和水上運動活動的數量上領先全美，其人均海岸線長度亦排名第31位。

對於健身活動，邁阿密有很多公園，人均健身中心數量排名第四。該市也以其職業運動隊聞名，包括邁阿密海豚隊(Miami Dolphins)和邁阿密熱火隊(Miami Heat)。根據WalletHub的數據，該市在最適合美式足球迷和籃球迷的城市中排名第六，在最適合足球迷的城市中排名第11。

查看完整排名，可至此：https://wallethub.com/edu/most-fun-cities-in-the-us/23455

賭城 足球 亞特蘭大

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