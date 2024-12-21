亞城Cooper鋼琴商佳節優惠大甩賣

琴行負責人Blake Cooper歡迎大眾到該琴行選購好琴。(取自Cooper網站)

11月才慶祝成立周年慶的亞特蘭大 知名百年琴行Cooper Piano，正在進行”Holiday Container Sale”佳節優惠大促銷。此時為送給自己、好友或是孩子聖誕禮物煩惱的人，正是可以最好的價錢買好琴的時刻，既能培養怡情養性的音樂興趣，更是喜愛音樂的人們不能錯過的買琴、換琴機會，甚至學琴、調音和修理鋼琴，都可在這百年名店找到滿意的服務。

Cooper琴行這次的“Holiday Container Sale”是其特殊促銷活動的一部分，希望清理剛到貨的大量鋼琴庫存。這些鋼琴通常來自於因供應鏈 中斷或其他經營問題而清倉的供應商或經銷商，因此Cooper琴行能以大幅折扣價出售這些鋼琴，並以低價優惠愛琴與想要學琴的人們。

其中，特價鋼琴包括全新數位演奏型鋼琴(Digital Grand Piano)價格低至3999美元起，演奏型平台鋼琴(Player Grand Piano)價格為19888美元起，Roland數位鋼琴2799美元起，Yamaha山葉U1鋼琴5988美元起。

該琴行還有史坦威Steinway、卡西歐Casio、Schimmel、Yamaha和Baldwin等等著名品牌鋼琴等，也有各類型的二手鋼琴，現在便可上網：https://cooperpiano.com，也可撥打電話，琴行會立即回覆，幫忙客人找到理想中的鋼琴，完成對音樂的美夢。

一走進Cooper琴行，就可以聞到鋼琴特有的原木香味。一萬餘呎的展示廳內陳列數十種不同型式、品牌的鋼琴，品牌及種類都相當齊全。展示廳旁還設有Liberty Theater演奏廳，可做為小型音樂演奏會的表演場地。

據了解，Cooper琴行自1906年創立以來，邁入第119個年頭，為全美音樂商家協會(National Association of Music Merchandise)9000多會員中具有百年歷史的五家琴行之一，也是美國東南區最大的鋼琴陳列琴行。

Cooper琴行目前是由第四代Blake Cooper主持。他從4歲就開始學鋼琴，13歲學吉他，大學時與兄弟會 組建樂隊，渾身充滿了音樂細胞。著手接管琴行以來，Blake始終不變地奉行為顧客著想的經營理念。他深信音樂可以治癒人心，讓生活變得更有價值。所以他熱心公益事務，捐贈鋼琴給教會、老人院和兒童中心等，凡是來Cooper琴行購買鋼琴的顧客，同時還可以享受到其他許多的超值服務，包括鋼琴搬移存放，調音維修，修復，音樂課程，鋼琴估價，甚至還有舉辦小型演奏會等等。

Blake深信Cooper琴行經營的不僅僅只是鋼琴和音樂，「我們關心每一位顧客的需求，關愛周圍的每一個人，鋼琴和音樂是我們用來回饋社會的最好禮物。」