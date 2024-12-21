亞城Cooper鋼琴商佳節優惠大甩賣
11月才慶祝成立周年慶的亞特蘭大知名百年琴行Cooper Piano，正在進行”Holiday Container Sale”佳節優惠大促銷。此時為送給自己、好友或是孩子聖誕禮物煩惱的人，正是可以最好的價錢買好琴的時刻，既能培養怡情養性的音樂興趣，更是喜愛音樂的人們不能錯過的買琴、換琴機會，甚至學琴、調音和修理鋼琴，都可在這百年名店找到滿意的服務。
Cooper琴行這次的“Holiday Container Sale”是其特殊促銷活動的一部分，希望清理剛到貨的大量鋼琴庫存。這些鋼琴通常來自於因供應鏈中斷或其他經營問題而清倉的供應商或經銷商，因此Cooper琴行能以大幅折扣價出售這些鋼琴，並以低價優惠愛琴與想要學琴的人們。
其中，特價鋼琴包括全新數位演奏型鋼琴(Digital Grand Piano)價格低至3999美元起，演奏型平台鋼琴(Player Grand Piano)價格為19888美元起，Roland數位鋼琴2799美元起，Yamaha山葉U1鋼琴5988美元起。
該琴行還有史坦威Steinway、卡西歐Casio、Schimmel、Yamaha和Baldwin等等著名品牌鋼琴等，也有各類型的二手鋼琴，現在便可上網：https://cooperpiano.com，也可撥打電話，琴行會立即回覆，幫忙客人找到理想中的鋼琴，完成對音樂的美夢。
一走進Cooper琴行，就可以聞到鋼琴特有的原木香味。一萬餘呎的展示廳內陳列數十種不同型式、品牌的鋼琴，品牌及種類都相當齊全。展示廳旁還設有Liberty Theater演奏廳，可做為小型音樂演奏會的表演場地。
據了解，Cooper琴行自1906年創立以來，邁入第119個年頭，為全美音樂商家協會(National Association of Music Merchandise)9000多會員中具有百年歷史的五家琴行之一，也是美國東南區最大的鋼琴陳列琴行。
Cooper琴行目前是由第四代Blake Cooper主持。他從4歲就開始學鋼琴，13歲學吉他，大學時與兄弟會組建樂隊，渾身充滿了音樂細胞。著手接管琴行以來，Blake始終不變地奉行為顧客著想的經營理念。他深信音樂可以治癒人心，讓生活變得更有價值。所以他熱心公益事務，捐贈鋼琴給教會、老人院和兒童中心等，凡是來Cooper琴行購買鋼琴的顧客，同時還可以享受到其他許多的超值服務，包括鋼琴搬移存放，調音維修，修復，音樂課程，鋼琴估價，甚至還有舉辦小型演奏會等等。
Blake深信Cooper琴行經營的不僅僅只是鋼琴和音樂，「我們關心每一位顧客的需求，關愛周圍的每一個人，鋼琴和音樂是我們用來回饋社會的最好禮物。」
選購Cooper琴行鋼琴的資訊及各種廠牌鋼琴資料可電：404-329-1663或404-793-8983，也可上網：https://cooperpiano.com。琴行在I-85公路Clairmont Rd出口，位於Clairmont Rd及North Druid Hill Rd之間南向的Access Rd上。地址：1610 Northeast Expy. NE, Atlanta, GA 30329。
上一則
事發5年才被逮 印州男割喉殺2少女被判刑130年
下一則
FB留言