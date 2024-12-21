作者專業保險經紀人Belinda Shu

American Family Insurance(AMFAM美國家庭保險 公司)的小型企業保單從詢價到綁定，可以只要10分鐘+！那麼小型企業包括哪些呢？在AMFAM，小型企業包括，但不僅限於：

‧餐館，冰激淩店，烘焙甜品店。

‧美甲店，美髮店、美容中心。

‧員工保險。

‧承包施工隊Contractors，如油漆工、水管工、冷氣工、電工等。

‧專業人士辦公場所Professional Office：律師，會計服務，金融服務，房地產 經紀人，顧問等等。

‧小型零售：精品店，服裝店，玩具店，特色食品店，傢俱和家庭用品，電子產品，電腦等。

‧汽車修理廠，洗車廠。

‧各種小型商業保險等等。

小型商業保險是專為小型企業而設計的一系列商業保險產品，旨在説明小型企業應對各種風險和責任。以下是一些常見的小型商業保險類型：

‧商業財產保險：這種保險可以覆蓋小型企業的資產，如建築、設備、庫存和傢俱，以防發生火災、水、盜竊或其他意外事件。

‧商業責任保險：可以幫助覆蓋因商務活動而導致的第三方傷害或財產損失的索賠。 這包括責任保險。

‧商業中斷保險：可以説明支付由於業務停頓期間喪失的收入和額外的開支。

‧商業汽車保險：如果小型企業擁有或使用車輛用於商務工作，商業汽車保險可以為這些車輛提供保險保障，包括汽車事故和車輛損失。

‧雇主責任保險：如果小型企業雇傭員工，僱主責任保險可以幫助覆蓋員工在工作中受傷或生病的醫療費用和賠償金。

‧商業擁有者政策(BOP)：商業擁有者政策是一種綜合性保險政策，通常包括商業財產、商業責任和商業中斷保險，為小型企業提供全面的保險覆蓋。

請注意，具體的小型商業保險需求會因行業和業務模式而異。根據其特定需求定製適合的保險解決方案。以確保獲得適當的保險覆蓋。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯絡Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處不僅是美國家庭保險集團(AMFAM)在GA最大的保險代理處，也是全美亞裔 最大的保險代理處。累積了豐富驗，為您選擇最適合的保單。