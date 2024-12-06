今年11個颶風造成破壞 9月颶風海倫重創東南部 200多人死亡

2024年大西洋颶風季共計有11個颶風，於墨西哥灣沿岸造成廣泛破壞及傷亡。圖為日前一名佛州居民查看因颶風米爾頓來襲而受損的房屋。(美聯社)

2024年大西洋颶風 季已於11月底結束，本季共計有11個颶風，高於平均的7個；並在其於美國墨西哥 灣沿岸登陸的數百哩內，造成人員傷亡和破壞。

氣象學家稱今年的颶風季節「瘋狂忙碌」，部分原因是因海洋溫度異常溫暖；共有8個颶風於美國、百慕達、古巴 、多明尼加共和國和格瑞那達(Grenada)登陸。

今年的颶風貝里爾(Beryl)，為有史以來第一個於6月形成的4級颶風，襲擊了格瑞那達的卡里亞庫島(Carriacou)；並在牙買加摧毀了農作物和房屋，造成兩人死亡。邁阿密大學颶風研究人員麥克諾迪(Brian McNoldy)表示，上一次該島遭受4級颶風襲擊是在2007年，這「非常罕見」。 該颶風更於7月1日增強為年度大西洋有史以來最早形成的5級颶風。

9月，颶風海倫(Helene)在美東南部造成災難性破壞，是自2005年颶風卡崔娜 (Katrina)後襲擊美國本土最致命的風暴，造成200多人死亡。在北卡，估計這場風暴造成至少488億元的直接或間接損失，房屋、飲用水系統以及農場和森林被摧毀。佛州、喬治亞州、南卡、田納西州和維吉尼亞州也遭受了廣泛的破壞。

10月，颶風米爾頓(Milton)快速增強，其最大風速達到驚人的每小時180哩，是墨西哥灣有史以來風速最強的颶風之一。以這個標準衡量，僅有2005年的颶風麗塔(Rita)能夠超越它。

遭到海倫和米爾頓襲擊的地區，其9月和10月的降雨量是平時的三倍，這兩個月這也是大西洋颶風最集中的時節。對艾許維爾(Ashville)、坦帕和奧蘭多來說，今年的這兩個月是有史以來最潮濕的時期。

11月，颶風拉斐爾(Rafael)的時速達到120哩，幾乎是墨西哥灣有史以來最強的11月颶風，與1985年的颶風凱特(Kate)並列。拉斐爾並造成了古巴嚴重的海水倒灌，當時當地才正由10月份的颶風奧斯卡(Oscar)所造成的大範圍停電中恢復過來。

颶風季節和氣候變化

運輸和工業釋放的二氧化碳和甲烷等導致地球變暖的氣體正導致海洋迅速變暖。麥克諾迪說，造成颶風形成的因素很多，但異常溫暖的海洋使得颶風在通常無法預料的地點和時間形成並快速加劇。

「在大西洋的任何地方，我們從來沒有在颶風季之初遭遇過像貝里爾這樣強烈的風暴，在墨西哥灣也從沒有像今年在颶風季如此晚時，遭遇過像米爾頓這樣強烈的風暴，」他說。

「我並非說氣候變遷導致了特定的天氣事件，但它確實影響了風暴的規模，並增加了這些極端風暴發生的可能性。」