最新研究：喬州非裔多數區 汽車保費貴11%

研究發現，喬州以非裔為主的郵遞區號，其駕駛人比其他地區的駕駛需支付更高的汽車保險費。(記者林昱瑄／攝影)

最近的一項研究發現，喬治亞州以非裔為主的郵遞區號，其駕駛人比其他地區的駕駛需支付更高的汽車保險 費。居民和倡議者呼籲改變保險費率的計算方式，理由是擔憂其對於公平和社會經濟不平等。

根據ValuePenguin的最新研究，非裔占多數地區的汽車保費 平均比喬州 所有地區的人高出 11.1%。在該州非裔居民占人口比至少70%的地區，此一差距更上升至25.1%。

住在亞特蘭大西南部Capital View社區的居民坎寧安(Bridget Cunningham)驚訝發現，她的汽車保費比該市其他地區的朋友要高。

「我非常驚訝，」坎寧安說。「我沒有任何罰單，沒有酒後駕車，沒有任何違規紀錄！我的記錄很乾淨。我的保費不應該那麼高。」

坎寧安最近收到了每月將近200元的基本責任險報價。而她住在亞特蘭大北區巴克亥(Buckhead)的朋友，購買相同的保險可少付30元。

雖然喬州法律禁止在設定保險費率時使用種族因素，但保險公司可使用郵遞區號，並考慮犯罪率、交通模式和當地事故統計等因素。

資深的保險代理人貝克(Raphael Baker)曾競選喬州保險廳廳長，他解釋了保險費率的計算方式。

「有些社會經濟因素與駕駛的歷史無關，例如信用評分、是否擁有房屋以及婚姻狀況。由於這些社會經濟因素，存在著不平等；它對非裔的影響尤其嚴重。」

包括加州和麻州在內的一些州已禁止使用郵遞區號和信用評分來計算汽車保費。包括坎寧安在內的支持者希望喬州也能效法。

對於那些希望節省汽車保費的人，貝克建議將汽車保險與租房者或房主保險捆綁在一起，跟同一家保險公司至少投保一年以獲得忠誠客戶折扣，並將責任限額提高到州最低限額以上。他說，儘管一開始可能需花費更多，但隨著時間演進可以省更多錢。

完整報告可查看：https://reurl.cc/yDr93M。