我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

川普出席聖母院重建開幕 重返世界舞台

最新研究：喬州非裔多數區 汽車保費貴11%

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
研究發現，喬州以非裔為主的郵遞區號，其駕駛人比其他地區的駕駛需支付更高的汽車保險費。(記者林昱瑄／攝影)
研究發現，喬州以非裔為主的郵遞區號，其駕駛人比其他地區的駕駛需支付更高的汽車保險費。(記者林昱瑄／攝影)

最近的一項研究發現，喬治亞州以非裔為主的郵遞區號，其駕駛人比其他地區的駕駛需支付更高的汽車保險費。居民和倡議者呼籲改變保險費率的計算方式，理由是擔憂其對於公平和社會經濟不平等。

根據ValuePenguin的最新研究，非裔占多數地區的汽車保費平均比喬州所有地區的人高出 11.1%。在該州非裔居民占人口比至少70%的地區，此一差距更上升至25.1%。

住在亞特蘭大西南部Capital View社區的居民坎寧安(Bridget Cunningham)驚訝發現，她的汽車保費比該市其他地區的朋友要高。

「我非常驚訝，」坎寧安說。「我沒有任何罰單，沒有酒後駕車，沒有任何違規紀錄！我的記錄很乾淨。我的保費不應該那麼高。」

坎寧安最近收到了每月將近200元的基本責任險報價。而她住在亞特蘭大北區巴克亥(Buckhead)的朋友，購買相同的保險可少付30元。

雖然喬州法律禁止在設定保險費率時使用種族因素，但保險公司可使用郵遞區號，並考慮犯罪率、交通模式和當地事故統計等因素。

資深的保險代理人貝克(Raphael Baker)曾競選喬州保險廳廳長，他解釋了保險費率的計算方式。

「有些社會經濟因素與駕駛的歷史無關，例如信用評分、是否擁有房屋以及婚姻狀況。由於這些社會經濟因素，存在著不平等；它對非裔的影響尤其嚴重。」

包括加州和麻州在內的一些州已禁止使用郵遞區號和信用評分來計算汽車保費。包括坎寧安在內的支持者希望喬州也能效法。

對於那些希望節省汽車保費的人，貝克建議將汽車保險與租房者或房主保險捆綁在一起，跟同一家保險公司至少投保一年以獲得忠誠客戶折扣，並將責任限額提高到州最低限額以上。他說，儘管一開始可能需花費更多，但隨著時間演進可以省更多錢。

完整報告可查看：https://reurl.cc/yDr93M

保險 保費 喬州

上一則

華府聖誕市集 洋溢濃濃節日氣息 吸引人潮

下一則

喬州汽車保費急劇高漲 高居全美前5 引發改革呼聲

延伸閱讀

OpenAI開始跨足矽谷正熱的領域：軍工業

OpenAI開始跨足矽谷正熱的領域：軍工業
康縣地檢長貝克頓 加州進步派檢察官新領導人

康縣地檢長貝克頓 加州進步派檢察官新領導人
黎巴嫩衛生部：以色列新一輪攻擊釀至少31死

黎巴嫩衛生部：以色列新一輪攻擊釀至少31死
別跟手腕過不去 這款電動開罐器輕巧好用

別跟手腕過不去 這款電動開罐器輕巧好用

熱門新聞

印第安納波里斯一名男子走出家門拿包裹時，發現附近溝渠裡有兩名女嬰坐在2個汽車座椅裡，當時戶外氣溫低於冰點；所幸女嬰安然無恙。(印第安納波里斯大都會警察局照片)

印州偷車賊把2嬰丟棄溝渠 氣溫僅27℉幸被好心男救回

2024-12-03 20:27
華詩語走在這個人行道上時，被左轉的垃圾車撞倒，不幸傷重去世。(記者王明心/攝影)

抵美才半年 北卡13歲華人女童過馬路遭垃圾車撞斃

2024-12-05 08:56
網友分享自己最愛的美國城市是波士頓。(路透)

他全美最愛城市是波士頓 當地人認同：特愛這二個季節

2024-11-30 20:45
印裔納雷許(左)涉嫌謀殺妻子瑪姆塔(右)。(領英／臉書)

疑殺妻後分屍丟棄還謊報失蹤 維州亞裔夫遭控謀殺

2024-12-03 10:04
佛州寶藏海岸附近著名的18世紀西班牙艦隊沉船寶藏，於2015年被打撈業者從中盜走的37枚金幣，現已找回，總價值估計超過100萬元。(美聯社)

佛州外海打撈18世紀沉船趁機偷走50枚金幣 當局追回37枚

2024-11-27 19:49

川普擬大規模遣返 新賓60萬人恐成目標

2024-12-07 01:14

超人氣

更多 >
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？
加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元

加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元