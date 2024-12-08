喬州汽車保費急劇高漲 高居全美前5 引發改革呼聲

喬治亞州的駕駛現正面臨汽車保費 急劇上漲，該州目前已躋身全美費率最高的前五位。

專家表示，成本激增主要是由於大規模侵權訴訟和有利於原告的法律環境兩相結合，導致保險 公司必須負擔更頻繁、規模更大的判決成本。

批評者認為，侵權法改革(tort reform)，即旨在減少訴訟濫用的立法改革，對於保護消費者免受進一步價格上漲和有限承保選擇的影響是必要的。

來自喬州 哥倫布市(Columbus)的State Farm保險公司經紀人布芬頓(Kevin Buffington)在社群媒體X上表示，對於不斷上漲的費率表示失望。他指出，喬州平均保費目前落後於加州，位居全美最高前五位。

根據喬州獨立保險代理機構(IIAG)的一份報告顯示，該州的大規模侵權訴訟導致保險公司撤出或限制在喬州的業務，進一步推高了消費者的保費。

IIAG聲稱，在過去五年中，由於成本高昂的訴訟和法院裁決，保險公司蒙受了重大損失，尤其是在汽車責任險方面，這使喬州成為保單取消最多的州。

然而，根據R Street報導指稱，透過侵權改革遏制該州訴訟文化的努力，將面臨重大挑戰。

儘管州長坎普(Brian Kemp)表示支持其全面改革，但政治格局使得廣泛的侵權改革難以通過。

美國侵權改革協會(ATRA)連續第二年將喬州列為全美第一大「司法地獄」(Judicial Hellhole)，理由是該州有17億元的巨額懲罰性賠償金以及對原告友好的法院。

ATRA和其他批評者認為，這些「核子裁決」(nuclear verdicts)金額可能超過10億元，它們正在創造一個法律環境，從而推高企業和消費者的成本。

自2018年以來，截至2023年，喬州已做出至少39項核子判決，法律專家指出，「錨定」(anchoring，原告律師建議陪審員誇大損失金額)等做法，是該州失控訴訟文化的關鍵因素。

此外，喬州過時的安全帶限制規則(seatbelt gag rule，旨在阻止陪審團了解繫安全帶者是否在車禍中受傷，其目的是防止受傷者因非其造成的傷害而受到處罰)，和日益盛行的第三方訴訟融資(third-party litigation financing，允許向原告提供不受監管的高利貸款)也被認為加劇了這個問題。

儘管面臨這些挑戰，坎普仍將民事司法改革作為其2024年政府的首要任務。然而，許多改革倡導者擔心真正有意義的變革可能還需要費時數年。