歲末年終社團僑社溫馨聚首兼談防詐 亞城急難救助協會主辦 僑委張崧軒分享遇詐經驗 電腦教授羅佳田傳授心法

美東南區台灣師範大學校友會會長蘇瑞碧(左二)和北一女交友會會長陳淑玲(左三)，與喬治亞理工學生。

亞特蘭大 急難救助協會日前在喬治亞州 都會城市Sandy Springs，舉辦「預防詐騙、網路安全座談會及僑團聯誼餐會」。邀集喬治亞理工大學的台灣留學生 及各社團負責人在寒冷的歲末聚首，聊社團，談家務，一同交流，分享友誼，更聆聽過來人和專家提供預防詐騙的心法。

當天活動由急難救助協會執行長王祥瑞主持，邀請僑務榮譽職、社團負責人代表和各大學台灣同學會的會長幹部以及義工聯誼。急難救助協會會長呂志全感謝會員的支持與付出，並分享今年協會執行的多項公益活動，就不同類型案例整理出處置流程SOP。同時也感謝執行長王祥瑞及其他會員的付出和服務，有助於僑社永續傳承。

呂志全提及急難救助協會是提供旅外的台灣人以及僑胞遭遇急難時必要幫助，並承諾未來將持續發揮急難救助的精神，提供遭遇急難狀況的人道必要協助，並期盼僑界先進持續投入更多資源，支持急難救助協會的會務發展。

亞特蘭大華僑文教中心主任歐宏偉，也致詞感謝僑委會的支持與贊助座談會，同時也期盼讓協會更加團結互助，讓僑界變得更美好、更有人情味。

當天聚會由僑務委員張崧軒和Kennesaw State University電腦系教授羅佳田，分別從實際經驗和專業角度解析詐騙、網路安全。其中，常見的詐騙手法有先收錢、釣魚、交友戀愛約會、高報酬投資等，據美國聯邦貿易委員會統計，2023年全美因騙造成的損失高達100億美元，喬州的身份竊盜在2023年是全美最嚴重的一州，其次是佛羅里達州。詐騙活動最多的地方前五名分別是來自奈及利亞、印度、中國、巴西和巴基斯坦。

他們強調詐騙不外乎利用人性的弱點，防騙的第一步只要想想：「有這麼大的好處，為什麼會找到我？因為果真有這麼好，早就自己獨吞，怎會告訴別人！」

亞特蘭大急難救助協會是在僑務委員會的推動下，由台灣的各主要社團和僑界於2017年5月成立，僑務諮詢委員呂志全擔任首任會長迄今。