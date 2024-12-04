將男友關進行李箱窒息死 佛州女被判終身監禁

佛州女子布恩(Sarah Boone)2日被判處終身監禁，因為她將男友關進行李箱至其窒息死亡。(美聯社)

涉嫌將男友關進行李箱導致其窒息死亡的佛羅里達州女子47歲的布恩(Sarah Boone)，2日由奧蘭多巡迴法官克雷尼克(Michael Kraynick)宣布判處終身監禁。

布恩在2020年殺害了42歲的托雷斯(Jorge Torres)。陪審團在10月25日的最終審判中，僅用了90分鐘即判定布恩犯下二級謀殺罪。布恩被捕後一直堅稱自己是托雷斯家暴 的受害者，並拒絕了15年徒刑的認罪協議。

托雷斯的家人在聽證會上作證，他的死讓人心碎。「莎拉(布恩)應該在監獄 裡爛掉，」一名托雷斯的姊妹說。「她造成了我們一輩子的痛苦。」

布恩稱，自己經歷了托雷斯多年來一連串的虐待，她並譴責媒體針對她的審判的處理和報導的方式，在此同時也請求原諒她的行為。

「我愛上了一個怪物。我試圖打破這個魔咒……我從未停止愛他，」已經入獄58個月的布恩說，「我不是故意要讓此事發生的。我想請托雷斯及他的家人原諒我。」

布恩被捕後，一開始告訴橘郡警長辦公室調查人員，2020年2月23日她和托雷斯在佛州 Winter Park的住所喝了很多酒，還玩捉迷藏，當時他們覺得把103磅的托雷斯放進行李箱裡很有趣。

她在逮捕報告中告訴警探，他們喝了酒後她就去睡覺了，當時她覺得托雷斯可以自己從手提箱中脫身。

隔天早上她醒來時，沒有找到托雷斯，隨後想起他在行李箱裡。逮捕報告稱，她拉開手提箱拉鍊，發現他毫無反應。

逮捕報告指稱，調查人員在布恩的手機上發現了托雷斯在手提箱內大喊無法呼吸並反覆呼叫布恩的影片，布恩被指控犯下二級謀殺罪。

檢察官傑伊(William Jay)在一份法庭文件中說，當托雷斯說他無法呼吸時，她仍決定將他留在箱中以恐嚇他。「然後她用棒球棒打了托雷斯。」

布恩拒絕了檢察官提出的認罪提議，該提議將判處她15年監禁，以換取她對減少過失殺人指控的認罪。

在審判期間，布恩作證說，她和托雷斯間過去的暴力事件使她感覺到迫在眉睫的威脅，並且她將托雷斯關在手提箱中是出於自衛。

根據逮捕報告，布恩在當晚的一段手機錄影中說道，「是的，你掐住我時就是這麼做的。」「哦，這就是你欺騙我時的感覺。」