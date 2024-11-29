北卡杜倫缺校車司機 被迫取消部分路線 5000名學生無車可搭

全美多個學區均出現校車不足的問題。(United Quick Transportation校車公司)

北卡 三角地區杜倫市(Durham)公立學校 因為找不到足夠的校車司機，不得不取消部分路線。一些家庭因此備受影響，甚至導致學生無法上學。

該市公立學校系統督學路易斯(Anthony Lewis)日前表示，讓學生輪流乘坐校車為是一項臨時措施，也知道會給學區 家庭帶來困難和挑戰。他們正在積極解決這些交通問題，請求家長們的理解和耐心。

家長們對此大表頭痛，有的抱怨完全不知道孩子當天有沒有校車可搭，有的稱孩子因此無法上學，還有人說在上班不能去接孩子 。

該學區約缺少30位校車司機，使得有些路線取消。根據公校教育委員會報告，該學區的每輛校車每天要跑多達六條路線，每條路線搭載44至72名學生，因此至少5000名學生面臨無車可搭。

該委員會儘管提出一些解決方案，例如從感恩節後的周一起，校車分為五組，每州輪替，但此法仍可能造成一些學生無車可搭，同時校車司必須開不熟悉的路線，還要跟新學生建立關係。此外，委員會明年1月起，計畫在21個小學設立「家庭責任區」，或稱「步行區」。凡住在學校一哩半內學生要自行到校。並對幾個熱門的磁石學校(magnet school)實施「快速停靠法」，要求學生到特定站點等校車。

該學區正積極招募和培訓新的公車司機，目前大約有90人已通過背景調查，正申請校車駕駛執照。不過整個過程需要三到五個月，因發放執照的北卡機動車輛管理局也人手不足。