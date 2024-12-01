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全美5經濟實惠郊區 喬州聯合市入榜 平均房價27.6萬

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大都會區的聯合市(Union City)名列全美發展最快、最經濟實惠(房價低於50萬)的郊區前五位。(市政府臉書)
亞特蘭大都會區的聯合市(Union City)名列全美發展最快、最經濟實惠(房價低於50萬)的郊區前五位。(市政府臉書)

根據Go Banking Rates的數據，亞特蘭大都會區的聯合市(Union City)被評為全美發展最快、最經濟實惠(房價低於50萬)的郊區前五名之一。

該市經過多年的衰落之後，正處於強大的復甦之中。

隨著新社區的建設，破舊房產正被汰換。新的格雷迪緊急醫療中心(Grady emergency health center)破土動工。幾個新園區已經開業，亞馬遜和其他大公司最近也進駐。

聯合市市長威廉斯(Vince Williams)表示，「我們在不到五年的時間裡創造了超過1萬4000個就業機會。」

威廉斯表示，在過去八年裡，聯合市的人口增加了30%以上。Go Banking Rates 將聯合市評為全美成長第四快的郊區，自2020年至2024年間，人口成長了22.27%。

這與2000年代初期的情況大相逕庭，當時，富頓郡(Fulton)南部的經濟大幅衰退，使得當地的經濟驅動來源—香農購物中心(Shannon Mall)和許多大型企業都關閉了。

威廉斯表示，市領導多年來持續尋找重振該地的方法。問題的解答是亞特蘭大地鐵工作室(Atlanta Metro Studios)。該攝影棚綜合大樓於2016年開業，佔地25畝，地點就在香農購物中心的原址。

它創造了數百個就業機會，並吸引了新公司入駐該地區。威廉斯表示，這也促進了當地理髮店等小企業的發展。

「理髮師和顧客都回來了。新企業不斷湧入，而且現在的表現比以往任何時候都好，」聯合市的長期居民兼理髮師阿姆斯特朗(Gurvis Armstrong)說道。

聯合城現在擁有四個亞馬遜倉庫。據報道，微軟還計畫兩年內在該地區建造一個價值十億元的資料中心。

截至2024年10月，聯合市的平均房價為27萬6250元。這是亞特蘭大都會區最低的。

聯合市領導人現在致力於透過增加更多公園、餐廳和零售店，使社區成為更具吸引力的居住地。他們還希望最終創建一個市中心區。

其他上榜「全美成長最快、房價低於50萬郊區」前五位的城市還包括：北卡摩斯威爾(Mooresville)、密西根州Hamtramck、亞利桑納州Buckeye、德州峽谷湖(Canyon Lake)。

亞特蘭大 房價 大都會

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