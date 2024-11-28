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感謝賑災 北卡州長特赦2隻火雞

記者王明心／北卡報導
北卡州長庫伯(左)特赦火雞Ethel和Bertha。 (州長臉書)
北卡州長庫伯(左)特赦火雞Ethel和Bertha。 (州長臉書)

美國總統拜登於25日在白宮草坪特赦感恩節火雞「桃子」和「花朵」，北卡州長庫伯 (Roy Cooper)也於同日在州長官邸特赦火雞埃塞爾(Ethel)和伯莎(Bertha)，藉此感謝人們在海倫風災後，對北卡西部災民的救助。

庫伯表示，人們通常在感恩節感謝所擁有的一切及曾給予幫助者，今年從賑災中見證社區力量、韌性和善良，他感謝所有為北卡西部地區貢獻時間和支援的人，包括 Prestage 農場以及他們對MANNA食物銀行的慷慨捐贈。

Prestage農場火雞部門副總裁Scott Prestage說，很高興能有機會提供火雞產品支持災民。MANNA食物銀行執行長Claire Neal表示，此次所收到的火雞胸肉足以讓災區16個郡的數千個家庭與親人分享節日大餐。她感謝該農場為災民在最需要的時候帶來安慰和營養。

根據北卡家禽聯合會的資料，北卡的火雞產量排名全美第二，火雞產業雇用了近1萬1000 名員工，並在輔助行業創造了2萬6000 個額外就業崗位，是該州經濟不可或缺的一部分。被赦的埃塞爾和伯莎是來自Sampson郡，為23周大的母雞，體重分別為26磅和28磅，兩隻火雞將在Fuquay-Varina鎮一家庭農場安享餘年。

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