北卡杜倫、江蘇昆山 締結姊妹市

昆山杜克大學校長劉耀林(中)獲贈印有其姓氏的特製杜克大學籃球球衣。(杜克大學校報官網)

北卡 杜倫市(Durham)日前和中國江蘇昆山結為姐妹市。兩市情誼早有淵源，杜倫的杜克大學2013年就與武漢 大學合作，並在當地設立昆山杜克大學，是該校最大的國際校區所在地。

昆山市長陳麗豔日前一行11人到達杜倫與該市市長威廉斯(Leonardo Williams)、政府官員及姐妹市協會成員會面、簽署協議，並交換禮物。

根據杜倫市的網站，杜倫和昆山將共同努力透過教育、藝術、醫學、地方政府、商業和環境領域的交流項目，促進國際友誼、跨文化理解，和經濟發展。

昆山杜克大學董事會成員拜訪杜克大學，包括昆山市長陳麗豔、昆山杜克大學校長劉耀林和武漢大學副校長袁玉峰。昆山杜克大學教務長加利莫爾(Alec Gallimore)表示，杜克大學非常自豪能夠參與創建昆山杜克大學，這是該校與世界銜接的里程碑，期待繼續合作。

杜克校長普萊斯(Vincent Price)帶領昆山杜克大學董事團隊參觀校園，在哥德式閱覽室享用午餐，並贈送印有他們姓氏的特製杜克大學籃球球衣。

杜克校報指出，昆山杜克大學今年招收了有史以來最多的學生，共有490名大學部學生。董事團隊並在這次的訪問中表示，每個新生班級的學生數將從500人增加到550人，並授權昆山杜克大學及其合作夥伴重新談判支援協議。

該大學目前的營運和財務支援協定合約將於 2028 年到期，新協定談判于明年啟動。

杜倫目前的姊妹市有兩個來自中國，即湖南株洲、江蘇昆山。