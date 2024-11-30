老字號高誠牙醫診所以患者為中心全口拔牙植牙 各類型義齒 在「美觀」與「實用」間取得最佳平衡

位於Chamblee市的高誠牙醫診所。

位於亞特蘭大 的高誠牙醫診所(Smile Today Atlanta)，致力於提供全面且先進的牙科治療，從簡單的牙齒清潔與填補，到複雜的全口植牙修復，如當前牙科尖端技術「3 on 6」及「All on 4」，無不一應俱全，滿足患者的不同需求，讓病患重拾健康與自信的微笑。

更好的是，高誠牙醫診所致力於質與量的價值，種植牙有限終身保證，讓患者更加安心與信任。

專業服務，關注需求

高誠牙醫診所由高誠醫師(Dr. Cheng Gao, DMD, MS)領導，強調以患者為中心的服務理念。診所不僅專注於解決牙科問題，更關心患者的信心與舒適感，幫助他們重拾自信，享受各種美食，提升生活品質。

診所提供的植牙修復技術如「3 on 6」與「All on 4」代表了當今牙科技術的尖端水平：

「3 on 6」技術

「3 on 6」是指每顆植入的牙冠由三顆牙齒單位固定於六個植牙基座之上。這種設計不僅穩固，還能保留自然牙齦的外觀，讓患者在微笑時展現更真實的美感，同時提供清潔方便性，患者可在家輕鬆進行日常的刷牙與使用牙線清潔。

「All on 4」技術

「All on 4」則是透過四個植牙基座支撐全口假牙，提供經濟且高效的解決方案。這種技術特別適合缺牙較多的患者，不僅能節省治療時間，還能在同一天內實現穩固的假牙修復，幫助患者迅速恢復飲食與溝通的便利。

據高誠醫師介紹，牙科「3 on 6」專利技術公司全美迄今只授權合格的牙科診所27家(可查閱網站https://www.3on6.com/providers)，他的診所便名列其中，並且是銀牌診所(Silver Provider)。迄今全喬治亞州 只有三家牙科診所獲得授權。

承諾品質，增值服務

高誠牙醫診所承諾以最優質的服務和嚴謹的專業態度照顧每名患者，並提供免費植牙諮詢及限時終身保固服務，讓患者更加安心與信任。診所團隊透過先進的牙科技術與專業細心的診療流程，致力於為患者打造自然、美麗且實用的微笑。以下為該診所為患者提供全方位的增值服務：

‧當天完成全口植牙或按照患者的時間安排進行治療；

‧提供所有類型假牙修復服務，滿足各種需求；

‧根據患者的具體情況和選擇，量身定制治療計畫；

‧免費植牙諮詢；

‧嚴守質量承諾，絕不降低診療標準；

‧為所有完成的植牙提供限時終身保固服務，讓患者更加安心。

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