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歡慶感恩節最佳去處 亞城全美第2 聖地牙哥居冠

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
感恩節即將來臨。根據理財網站WalletHub所做的一項慶祝感恩節好去處的排名，亞特蘭大是高居全美第二位，僅次於加州聖地牙哥。(美聯社)
感恩節即將來臨。根據理財網站WalletHub所做的一項慶祝感恩節好去處的排名，亞特蘭大是高居全美第二位，僅次於加州聖地牙哥。(美聯社)

感恩節即將到來，這是全美家人團聚也是消費購物的旺季。去年感恩節到網路周一(Cyber Monday)期間，全美消費者平均每人花費了321元。而根據理財網站WalletHub所做的一項慶祝感恩節好去處的排名顯示，喬治亞州亞特蘭大高居全美第二位，僅次於加州聖地牙哥；第三名為舊金山

WalletHub使用18個關鍵指標，包括天氣預報和航班延誤等，在四個面向：節慶傳統、可負擔性、安全及可及性以及給予感恩(Giving Thanks)上計算出此假期調查的排名。

WalletHub分析師露波(Chip Lupo)表示，最適合慶祝感恩節的城市，都擁有大量優質餐廳和購買節日裝飾品的場所，另外根據谷歌搜尋歷史記錄，高居榜上的這些城市居民對這個節日感到非常興奮。

各地的特色也使各個城市脫穎而出；例如，聖地牙哥氣候宜人，亞特蘭大在準點航班方面有著出色紀錄，而舊金山的住宿價格出乎意料地合理。

據WalletHub稱，亞特蘭大擁有眾多節日裝飾商店和人均評價較高的餐廳。專家表示，Google搜尋顯示亞城居民對慶祝感恩節表現出極大興趣。

另外，亞城是哈茲菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)的所在地，該機場在繁忙季節的航班很少延誤。

WalletHub表示，一年前的感恩節，進出亞城的航班只有10%發生延誤，全美排名第三佳。

此外，WalletHub稱，亞城是人均慈善機構數量最多的城市之一，其居民平均將收入的5.5%捐給慈善機構，此比率排全美第17。

根據WalletHub排名，全美感恩節十大最佳去處，依序為：加州聖地牙哥、喬治亞州亞特蘭大、加州舊金山、加州聖荷西、德州達拉斯、肯塔基州列來辛頓-法耶特、德州聖安東尼奧、內華達州拉斯維加斯、肯塔基州路易維爾、佛州奧蘭多。

完整排名可查看：https://reurl.cc/74oLmk

加州 亞特蘭大 舊金山

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