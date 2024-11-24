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海平面上升 佛州瀕危動物「礁鹿」生存面臨風險

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
佛州群島上的礁鹿，漫步在大松礁島上的社區內。(美聯社)
佛州群島上的礁鹿，漫步在大松礁島上的社區內。(美聯社)

白尾鹿(white-tailed deer)中最小的物種—礁鹿(Key deer)長久以來只生活在佛羅里達群島(Florida Keys)的松樹林和沼澤濕地中。多年來，其最大威脅是遭到1號高速公路上的車輛撞擊。但近期海平面上升，對這群僅存約800隻的鹿群構成了最大的生存風險。

這些小型鹿在近60年前因狩獵和偷獵而減少至僅約50隻，當時被列為瀕危動物，後在2010年代中期重新增長，數量曾達到約1000隻高峰。但氣候變遷、海平面上升，逐漸改變了佛州20個鹿群棲息的島嶼地形。

車輛危機

●大部分鹿生活在距離基韋斯特(Key West) 30哩的大松礁島(Big Pine Key)。該區位於熱鬧的1號公路，其兩側遍布酒吧、餐館和汽車旅館等。該區設置了駕駛小心的路標，部分路段還加高並設了圍欄，允許鹿從下方穿過，並嚴格執行速限。

但Save Our Key Deer的首席科學家Jan Svejkovsky說，每年仍大約有90到120隻鹿被車撞死。

氣候變遷的影響

●美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)預計，到2100年佛州群島部分地區的海平面將上升1.5至7呎。像大松礁島這樣的低地面臨最大威脅，該地最高點僅比海平面高約8呎。

專家表示，海平面上升將持續減少鹿生存所需的淡水和食物來源。且氣候變遷帶來更強颶風，可能進一步威脅鹿的棲息地和淡水供應。

鹽水入侵也導致許多佛州濕地松(slash pines)死亡，加上紅樹林(Mangroves)不斷生長，進一步堵塞了鹿的棲息地。

棲息地縮小迫使鹿進入人類社區

●由於棲息地縮小，礁鹿被迫適應人類，並逐漸在野外和社區間自由活動。大松礁島上的社區內，常可看到長尾鹿穿梭，咀嚼著園藝植物。

大松礁島的開發始於1970和1980年代。當地一些開發已奪走了鹿的部分棲息地。國家礁鹿保護區(National Key Deer Refuge)的公園管理員細川(Katy Hosokawa)說，該保護區「建造的房屋越多，牠們擁有的安全區域就越少。」

礁鹿的未來

●礁鹿的未來面臨嚴峻挑戰。德州A&M大學榮譽教授西爾維(Nova Silvy)表示，預計到2030年，大松礁島海平面將上升6吋，意味著16%的淡水洞將消失。到2050年，海平面上升預計將覆蓋大松礁島剩餘棲息地的84%，屆時「鹿恐怕會消失。」

自然保護協會(Nature Conservancy)南佛州經理伯格(Chris Bergh)說，如果礁鹿難以在當地生存，他個人主張送到動物園。

佛州 氣候變遷 德州

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